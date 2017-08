MSZP: valódi segítségnyújtás kell a családoknak

Az MSZP szerint a magyar családoknak nemcsak "papíron kell segíteni", hanem valódi segítségnyújtásra van szükségük. Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselő szerdai budapesti sajtótájékoztatóján közölte: törvénymódosító javaslatot nyújtottak be a családi pótlék 40 százalékos emelése érdekében.



A szocialista képviselő kifejtette: a tanévkezdés az egyik legnagyobb teher ma Magyarországon a családok számára. Bangóné Borbély Ildikó rámutatott: a KSH napokban megjelent adatai szerint a tanévkezdés mintegy 15 ezer forintba kerül, de szerinte a Fidesz "pofátlanul hazudik", ez az összeg ennél jóval magasabb, ennek többszöröse gyermekenként. Hiába hamisítják meg Orbán Viktorék az adatokat, minden család tudja és érzi, hogy mekkora teherről van szó - fogalmazott.



Emlékeztetett: az előző hetekben a kormány azt kommunikálta, hogy dupla családi pótlékot utalnak a tanévkezdésre. Ez azonban nem dupla családi pótlék, hanem a szeptemberi juttatás néhány nappal korábban történő utalása - jegyezte meg Bangóné Borbély Ildikó, aki azt is mondta: családi pótlék októberben érkezik majd legközelebb.



Kiemelte: valódi segítséget kell nyújtani a családoknak. Ismertetése szerint hétfőn törvénymódosító javaslatot nyújtottak be a családi pótlék 40 százalékos emelése érdekében. Emellett azt is kezdeményezik, hogy szeptemberben további egyhavi juttatást biztosítsanak a családoknak.



Azt mondta, kíváncsian várják, a kormánypártok megszavazzák-e ezt a változtatást.



Kérdésre a lombikprogram kibővítésére úgy reagált: az elmúlt hetek megszólalásai felhívták a figyelmet erre az óriási problémára, ami jó, de a kormány és az egyház kommunikációja nagyon sokat ártott. Érintettként is nyilatkozva kiemelte: minden támogatást meg kell adni, hiszen vágyott gyermekek megszületéséről van szó. Ugyanakkor amit a kormány bejelentett, megint csak részmegoldás, s a vonatkozó rendeletet fél éve várják. Kitért arra is, hogy a tb-támogatás soha nem a kórháznak jár, ez a beteg a juttatása. Nagyon nem szeretnék, ha különbséget tennének betegek között - mondta.



Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azon nyilatkozatára, hogy várják Veres András püspök és a katolikus egyház javaslatait, azt mondta: ne a katolikus egyházat szólítsa fel, hanem a szakmát és az érintetteket kérdezzék meg. Majd utána beszélhetnek az egyházzal. Semjén Zsolt azonban lehet, hogy jobb, ha inkább a vadászattal foglalkozik, mint ezzel a témával - fogalmazott Bangóné Borbély Ildikó.