MSZP programbemutató - Molnár Gyula kitart a közös jelöltek mellett

Az ellenzéki párt szombati budapesti programbemutató nagygyűlésén a politikus azt is hangoztatta: készen állnak arra, hogy a változást akarók szövetségét létrehozzák és programjuk a változás programja legyen. Molnár Gyula azt is jelezte: kitart amellett, hogy közös jelöltek legyenek a választókörzetekben, közös listán induljanak a választáson és legyen közös miniszterelnök-jelöltjük.



Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke utóbbira úgy reagált: "döntsétek el ti, hogy nekem milyen szerepet szántok nekem ebben az együttműködésben, ha kellek, akkor én jövök, (.) és hozok magammal mindent, amit tudok".



A politikus egy közös ajánlat igényét is megfogalmazta, ennek lényegeként megjelölve, hogy "az emberekbe kell befektetni".