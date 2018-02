MSZP: büntetőeljárás folyik "a kopaszügyben"

Nyakó István, a szocialista párt sajtófőnöke felidézte, a Fidesz 2015-ben vasárnapi boltzárat vezetett be, majd "az NVB-Fidesz-bűnszervezet, azaz az állampárt" sokáig sikerrel akadályozta, hogy az MSZP népszavazási kezdeményezést adjon be erről.



Felidézve a 2016. február 23-án az NVI előtt történteket úgy értékelt: az eddigi legjobban dokumentált választási csalás történt akkor.



Az ellenzéki politikus elmondta, az ügyészség a történtek után fél évvel bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást, ő pedig pótmagánvádat terjesztett elő.



Hozzátette: a Fővárosi Törvényszék arról tájékoztatta most, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróságon pótmagánvádas indítványa nyomán Cs. Mihály és társai ellen kényszerítés miatt büntetőeljárás folyik.



Nyakó István közölte, magánvádas esetben nem a Polt Péter vezette ügyészség képviseli a vádat, hanem a sértett.



Szerinte a "kopaszügyben" és az Elios-botrányban egy személy a közös, Polt Péter. A legfőbb ügyész a Fideszt védi politikai és gazdasági ügyekben is - hangoztatta.



Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője beszámolt arról, hogy írásbeli kérdésére megkapta Polt Péter válaszát az Elios-ügyben. Emlékeztetett arra, hogy január 22-e óta tudni, hogy az ügyészség nyomoz az ügyben.



A politikus szerint világossá vált, hogy Polt Péter "ismét kecskére bízta a káposztát", mivel ugyanaz a Pest Megyei Főügyészség nyomoz az ügyben, amely már korábban elutasította a nyomozás megszüntetése miatti panaszt.



Közölte, Polt Péter azt is beismerte, hogy 2017. december 22. óta az ügyészségnél van az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentése. Megjegyezte, ha az ügyészség decemberben megkapta a jelentést, akkor a magyar kormánynál is ott kellett, hogy legyen.



Harangozó Tamás felháborítónak és vérlázítónak tartotta, hogy legfőbb ügyész nem adhat felvilágosítást arról, milyen nyomozati cselekmények történtek.



Egy olyan országban, ahol egy Orbán Viktor kormányfő által elrendelt vizsgálat nyomán rendőrök szállták meg egy civil szervezet székházát, egy olyan országban, ahol a politikusokat érintő ügyben a magyar sajtó egy része előbb van a helyszínen, mint a rendőrség, nem tudhatjuk, hogy egy 13 milliárd forintos visszafizetést okozó csalási ügyben kihallgatták-e már valakit - mondta.



A képviselő szerint mintha a magyar ügyészség segítené azt a folyamatot, ami általában egy büntetőeljárás megkezdésekor elindul, ha a hatóságok nem teszik a dolgukat, azaz a tanúk összebeszélését, a papírok és a vagyon eltűntetését.



Volt kérdés arról, hogy Majtényi László, a baloldali ellenzék korábbi köztársaságielnök-jelöltje azt írta ki a Facebook-oldalára, hogy "Két migráns olimpiai aranyat nyert Magyarországnak. Köszönjük". Nyakó István úgy reagált, ez egy tükör volt a mai magyar kormány- és gyűlöletpolitika előtt.



A sajtófőnök köszöntetett mondott minden magyar nevében az olimpiai bajnokoknak. A magyar Himnuszt hallottuk, büszkék vagyunk rájuk - tette hozzá.



Egy másik kérdés arról szólt, hogy a Liberálisok támogatják az orvosi célú kannabisz legalizációját. Nyakó István azt mondta, nem volt egyeztetés erről a Liberálisokkal, a szakmai szervezetekre bízta ennek eldöntését.



Arra a felvetésre, hogy Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti képviselője azt nyilatkozta, ha Czeglédy Csaba kiszabadulna, akkor beállna mögé, Nyakó István azt mondta, "vannak barokkos túlzásai Szanyi Tibornak". Ezek közé tartozik ez is - mondta. Hangsúlyozta, az MSZP-nek van jelöltje a szombathelyi körzetben és ha valaki párttagként elindul, akkor automatikusan kizárják a pártból.



A sajtófőnök kitért arra is, hogy Czeglédy Csaba maga kérte párttagsága felfüggesztését.



Arra a kérdésre, hogy egyetértenek azzal, hogy Szanyi Tibor szerint áldozat a hatmilliárdos csalással gyanúsított Czeglédy Csaba, Nyakó István közölte, Czeglédy Csaba a szegedi Csillagbörtönben van. Hol van most Tiborcz István 13 milliárddal? A kastélyban - fogalmazott, megjegyezve: még nem született ítélet Czeglédy ügyében. Azon véleményének is hangot adott, hogy Czeglédy Csaba rengeteg olyan ügyet tárt fel, ami miatt mérgesek lehetnek rá.



Kérdésre Nyakó István azt mondta, nem tárgyalnának Czeglédy Csabával, ha megkeresné őket, mert az MSZP-nek van jelöltje abban a választókerületben. A helyi jelölt, Nemény András, a párt alelnöke végigcsinálja a kampányt és meg fogja verni a Fidesz jelöltjét - mondta.