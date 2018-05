Mozgott a föld Márianosztra közelében - Nem érkezett kárbejelentés

Vasárnap délelőttig nem érkezett bejelentés károkról a Márianosztra közelében éjjel történt földrengés miatt - számolt be az M1 aktuális csatorna Híradója. A katasztrófavédelem vasárnapra virradóra tájékoztatta az MTI-t, hogy kisebb - a Richter-féle skála szerinti 2,3-as erősségű - földrengés volt 1 óra 50 perckor a Pest megyei település közelében, 8 kilométeres mélységben.Az M1 tudósítója Márianosztráról bejelentkezve azt mondta, a lakók és a helyi börtön dolgozói is arról tájékoztatták: nem észlelték a földrengést. Károkról sem a katasztrófavédelemhez sem az önkormányzathoz nem érkeztek bejelentések - számolt be az M1 tudósítója.

Korábban

Kisebb földrengés volt vasárnap 1 óra 50 perckor a Pest megyei Márianosztra közelében 8 kilométeres mélységben - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.A tájékoztatás szerint a földmozgás erőssége 2,3 volt a Richter-féle skálán.A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumba lakossági bejelentés nem érkezett a földrengés észleléséről, és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei ügyeletére sem érkeztek bejelentések károkról - közölték.