Motoros felvonulással hívják fel a figyelmet a prosztatarák megelőzésére 650 városban, köztük Budapesten is

A prosztatarák megelőzésére és a férfiak mentálhigiénés egészségre hívja fel a figyelmet ismét a világ legnagyobb motoros jótékonysági felvonulása.A The Distinguished Gentlemanís Ride (DGR) keretében szeptember 30-án 95 ország 650 városában - így Budapesten is - egy időben több mint 120 ezer elegánsan öltözött motoros célja hatmillió dollárnyi egyéni és szponzori adományt gyűjteni a novemberi "bajszos" kampányból is ismert Movember Foundationnek.Az idei budapesti - közel 40 kilométeres - motorozásra már közel háromszázan regisztráltak, és a hazai felajánlások összege már meghaladta a tízezer dollárt - ismertette az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint Regős Dániel, a hazai DGR-futam fő szervezője.Az alapítvány az adományt a prosztatarák kutatására és a prevenciós szűrések népszerűsítésére, valamint férfiaknak szóló mentálhigiénés programokra fordítja.A közleményben felhívják a figyelmet: Magyarországon évente négyezer új prosztatarákos megbetegedést és 1500 halálesetet regisztrálnak. Szakértők szerint a betegség egyik legaggasztóbb jellegzetessége, hogy akár évekig is tünetmentes, ezért a rendszeres prosztatarák-szűrés életet menthet, 40 éves kor felett ajánlott az évenkénti szűrés.A szeptember 30-ai DGR-felvonulásra a www.gentlemansride.com oldalon lehet jelentkezni - a regisztráció a részvétel feltétele -, illetve ennek során lehet egyéni adományokkal hozzájárulni a program pénzügyi sikeréhez.