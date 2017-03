˝Mostantól senki sem léphet be illegálisan az országba˝

Mostantól senki sem léphet be illegálisan Magyarországra, az illegális határátlépőket az egész országból a tranzitzónákba szállítják vissza - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kedden sajtótájékoztatón Budapesten.



Bakondi György hangsúlyozta: ezzel az intézkedéssel nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió (EU) határait is védik, a többi közt annak érdekében, hogy ne történhessenek az elmúlt időszakra jellemző terrorcselekmények Európában. Megjegyezte: jelenleg is több százezer ember tartózkodik illegálisan és azonosítatlanul az EU területén.



A keddtől érvénybe lépett jogszabály elemeit ismertetve a főtanácsadó elmondta: senki sem léphet be illegálisan Magyarországra, a rendelkezések szerint minden Szerbia felől érkező migránsnak a tranzitzónában kell megvárnia menedékkérelmének jogerős elbírálását, illetve nem csupán a határ 8 kilométeres körzetéből, hanem az egész országból a tranzitzónákba szállítják az illegális határátlépőket.



Ezzel egy időben azt a 67 migránst is a tranzitzónákba szállítják, aki jelenleg a három nyílt táborban tartózkodik, ezeket a táborokat pedig bezárják.



Ugyancsak a tranzitzónákban kell megvárniuk menedékkérelmük elbírálását a 14 és 18 év közötti fiataloknak is, a 14 évesnél fiatalabb, kísérő nélkül érkezők gyermekvédelmi intézetbe kerülnek.



Mindennek érdekében a tranzitzónákat kibővítették, Röszkénél és Tompánál 324 konténerben 100 ember számára nyílik elhelyezési lehetőség. Számukra biztosítják a lakhatást, az orvosi, szociális ellátást, napi háromszori étkezést és telekommunikációs eszközök használatát - sorolta Bakondi György.



A tranzitzóna Szerbia felé nyitott, ám aki Magyarország felé hagyja el, az szabálysértést követ el - fűzte hozzá a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.



Arról is szólt: számítottak arra, hogy támadások érik majd Magyarországot az intézkedés miatt, ám a kormányzat szerint a határok őrizete a belső biztonság kulcsa. Ugyanakkor arra is számítanak, hogy erősödni fog a külső határok védelmét támogató politika, illetve elhúzódik a menekültválság.



Kérdésre válaszolva Bakondi György értetlenségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a strasbourgi emberi jogi bíróság megakadályozta 8 tinédzser és egy terhes nő átszállítását a tranzitzónába, mondván, ügyükben semmifajta döntés nem született, vagyis "nem tudják, mit ne hajtsanak végre". A bíróság döntése ugyanakkor nem határozat, hanem ideiglenes intézkedés - jegyezte meg.



Szintén kérdésre válaszolva Bakondi György arról is beszélt, hogy kedden a belügy- és az igazságügyi miniszter találkozott Dimitrisz Avramopulosszal, az unió menekültügyért felelős biztosával. A tárgyalás során egyetértettek abban, hogy javítani kell a külső határok biztonságát, ehhez pedig átfogó, globális intézkedések szükségesek - ismertette.



Hangsúlyozta: a magyar kormány kész a dialógusra az EU bármely illetékesével annak érdekében, hogy ne fordulhassanak elő az elmúlt időszakban történtekhez hasonló erőszakos cselekmények Európában.



A főtanácsadó közölte, hogy a tervek szerint május végére készül el a második kerítés a déli határszakaszon.



Magyarországon az idén 7295-en kíséreltek meg tiltott határátlépést - mondta.