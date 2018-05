Most már egészen biztos, hogy nem fertőződött meg ebolavírussal a magyar kutató

A magyar kutató három hete szenvedett balesetet ebolakutatás közben az Országos Közegészségügyi Intézet Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában.



A kutatót pénteken hazaengedik a kórházból, mert teljesen tünet- és panaszmentes - közölte a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa, Szlávik János az MTI érdeklődésére pénteken..



A főorvos hozzátette: letelt az eddig ismert leghosszabb lappangási idő, ami ebolagyanú esetén 21 nap. A virológust azonban utánkövetik, de ez már csak a kapott kísérleti oltás és a gyógyszeres kezelés miatt szükséges - tette hozzá.



Szlávik János beszámolt arról, hogy a tudóst mindvégig a Dél-pesti Centrumkórház egyik elkülönített helyiségében kezelték, ahová védőfelszerelés nélkül senki sem léphetett be.



A kutató április 13-án szenvedett tűszúrásos balesetet ebolakutatáshoz kapcsolódó állatkísérletek közben.

zlávik János korábban elmondta, hogy a virológus 24 órán belül megkapta a szükséges védőoltást, és antivirális kezelést is kezdtek nála. Mind a kapott oltóanyag, mind a virális szer kísérleti készítmény, de az oltást korábban sikeresen alkalmazták ebolajárványoknál - tette hozzá. Jelen esetben is mérlegelni kellett, hogy a kutató megkapja-e a készítményeket, végül a virológusok és a klinikusok az oltás beadása és a gyógyszeres kezelés mellett döntöttek - ismertette, hangsúlyozva, ezek a készítmények bizonyítottan hatékonyak az ebolára.



Az ebolavírus levegővel nem, csak fertőzött testnedvekkel terjed, tünetei a magas láz, fejfájás, hányás, agyvelőgyulladás és vérzés.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) végig figyelemmel kísérte az esetet, koordinált azzal kapcsolatban mindent, és minden nap jelentést kapott tudós állapotáról.



A Nemzeti Biztonsági Laboratóriumot (NBL) 2013 májusában mutatták be a sajtónak. A Közép-Európában egyedülálló intézmény a legszigorúbb biztonsági követelményeknek is megfelelően alkalmas a legveszélyesebb kórokozók izolálására, tenyésztésére, valamint biokémiai tesztek elvégzésére. A munkatársak teljesen zárt, túlnyomásos védőruházatot viselnek, a laboratórium 24 órás, folyamatos ellenőrzés alatt áll, még a levegő sem juthat ki az épületen kívülre. A legszigorúbb ellenőrzés minden munkafolyamatra érvényes, a ki- és beléptetést regisztrálják.



A NBL szorosan együttműködik az Európában található többi referencialaboratóriummal, és elvárás, hogy a budapesti intézményben ugyanazt a kórokozót többféle módszerrel is ki tudják mutatni.



A laboratóriumban a legfertőzőbb betegségek kórokozóit tárolják, vagy végeznek velük vizsgálatokat. Megtalálható itt egyebek mellett a pestis, az ebola, a lépfene (anthrax) kórozója, az állatokban szívférgességet okozó fonálféreg, továbbá vizsgálatokat folytatnak az újinfluenza (H7N9) vírusával is.