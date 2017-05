Momentum: Be fogjuk záratni és a társadalommal közösen fogjuk újraindítani a közmédiát

Nagy visszhangja volt, hogy a Momentum elnöke, Fekete-Győr András váratlanul beállított az Origó szerkesztőségébe, és ott megpróbálta szembesíteni az ott dolgozókat, hogy a lejárató cikkeik célpontjai hús-vér emberek.Viszont leginkább negatív megítélést kapott ez a látogatás. Az index újságírója arról értekezett , hogy ez volt a párt eddigi legrosszabb húzása, a TASZ is azt írta Facebook bejegyzésében , hogy az Origo székhelye magánterület, így oda engedély nélkül senki – még a hatóságok sem – sem léphet be.Bede Márton a 444.hu újságírója bohockodásnak titulálta a megmozdulást, viszont felvetette, hogy

ígérjék meg, hogy hatalomra jutásuk esetén azonnal felszámolják az állami propagandagépezet, és bezárják a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legnagyobb közpénznyelő gépezetét, a teljes közmédiát.

Nem is maradt el a párt válasza:

Deal

- reagáltak tömör válaszukban, amivel jelezték, hogy elfogadják a kihívást. Magyar Nemzet erre a válaszra reagálva kereste meg a pártot, hogy megtudja, komolyan gondolják-e a közmédia bezárását.A Momentum válaszából az derül ki, hogy nem vicceltek. Ez a párt programja.A lap idézte is, hogy mit írtak:

Kormányra kerülésünk esetén erkölcsi felelősségünk az első adandó alkalommal megálljt parancsolni a propagandának. Ennek megoldása szélesebb körű, mintsem egy politikai erő akaratának megfelelő átalakítás: bízunk benne, hogy a többi párt is egyetért törekvéseinkkel. Elkezdtük vizsgálni ennek a különböző formáit, és két azonnali lépést tartunk szükségszerűnek, melyet a többi párttal és a társadalommal közösen kívánunk végrehajtani:



1. Be fogjuk záratni és a társadalommal közösen fogjuk újraindítani a közmédiát. Magyarországon a közszolgálati médiát kisajátította az államhatalom, jelenlegi működése nem fenntartható és mérgezi a közbeszédet. A közmédia-reform után onnan többet nem lehet kizárni sem a pártokat, sem a civileket, sem az embereket. Olyan nem fordulhat elő soha többet, hogy egy politikus megmondja, hogy mit kell elmondani a közmédiában: olyan rendszer kell, hogy a közmédiás újságíró ilyenkor nyugodtan rátehesse a telefont a politikusra és ez cseppet se befolyásolja negatívan a karrierjét. A részleteket a pártokkal közösen szeretnénk kidolgozni, épp az a lényeg, hogy ne egy párt mondja meg, hogyan.



2. Minimalizálnunk kell az állami hirdetéseket, valamint az állami vállalatok hirdetéseit is korlátozni kell. Az államnak szükséges hirdetnie, hiszen ez fakad az állampolgárok tájékoztatáshoz való jogából, ugyanakkor ez nem lehet eszköze annak, hogy a piacon egyébként megmaradni nem képes médiaszolgáltatók, reklámcégek és sajtótermékek fennmaradását segítse.