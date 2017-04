Molnár Csaba: Küszöbön a nemzeti tragédia, Orbán miatt kizárhatnak minket az EU-ból

A konzervatív újság értesülései szerint huszonhárom tagállam, köztük Németország és Franciaország olyan ultimátumot fog intézni Budapesthez és Varsóhoz, melynek értelmében vagy elfogadják a menedékkérők áttelepítését célzó uniós programot, vagy távoznak az Európai Unióból.



A képviselő ennek kapcsán azon véleményének adott hangot, hogy "küszöbön áll a nemzeti tragédia, amit Magyarország egyetlen embernek köszönhet: Orbán Viktornak". "Mire minden plakáthelyre, lámpaoszlopra és házfalra kikerül az "Állítsuk meg Brüsszelt!" nevezetű legújabb EU-ellenes kormányzati propaganda, könnyen lehet, hogy már csak Moszkva kezében lesz a sorsunk" - írta az MTI-hez is eljuttatott közleményében a Demokratikus Koalíció politikusa.



"Ha hazánkat kizárják az EU-ból, örökre elveszítjük az Európához való felzárkózás történelmi lehetőségét. Ha ez megtörténik, nehéz lesz olyan mértékű hazaárulást találnunk a magyar történelemben, mint amilyet az évek óta EU-ellenes politikát folytató Orbán Viktor követett el Magyarország és a magyar emberek ellen" - fogalmazott Molnár Csaba.



A The Times név nélkül idézett egy magas rangú diplomáciai forrást, aki elmondta, hogy ha az uniós bíróság jóváhagyja a kvótarendszert, akkor Magyarországnak és Lengyelországnak is tartania kell magát a döntéshez, ellenkező esetben "pénzügyi és politikai következményekkel is számolniuk kell". "Nincs többé kimaradási lehetőség, nincs többé olyan, hogy egyik lábunk bent, a másik kint. Ebben nagyon kemények leszünk" - szögezte le a névtelenséget kérő tisztségviselő.