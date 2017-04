Módosult a halgazdálkodási és a sporttörvény is

Megemlékezés Az elnöklő Jakab István az ülés kezdetén azt mondta: nem sokkal a londoni merénylet után "újra lecsapott a terror" Szentpéterváron, ezért újra ki kell állni a demokratikus értékek védelme mellett, a terroristákkal szemben. Az egész ország együtt érez a hozzátartozókkal és Oroszország népével - fogalmazott. Napirend előtt LMP: 450 ezer fiatal élhet tartósan külföldön

Hadházy Ákos, az LMP képviselője arról beszélt, hogy bár a Központi Statisztikai Hivatal 2013 óta "felháborító módon" nem ad ki adatot a külföldre emigrálók számáról, az LMP számításai szerint a 20-40 éves korcsoportból 450 ezren élhetnek tartósan külföldön. Hozzátette: ezt abból számolták ki, hogy az elmúlt hat évben 78 ezer kisbaba született külföldön, ami az összes gyermekszületés 15 százalékát jelenti. Szerinte a külföldre költözés oka a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság, a korrupció, és az, hogy a kormány nem polgárokat, hanem alattvalókat akar nevelni.



A képviselő a Közép-európai Egyetemre utalva "barbár terrorcselekménynek" nevezte, hogy az Országgyűlésben kedden "ki fognak végezni" egy egyetemet, "előre megfontoltan és hidegvérrel".



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára szerint a balti és a közép-európai országokkal összehasonlítva Magyarországon jóval kisebb, 6 százalék körüli a külföldön tartózkodó fiatalok aránya, míg Litvániában ez 18,9 Romániában 17,5, Lettországban 17,1, Bulgáriában 16,5, Lengyelországban pedig 11,5 százalék. Hangsúlyozta: Magyarországon igenis politikai stabilitás van, egy stabil pártszövetség irányítja az országot 2010 óta, és a kormány támogatja az itthoni családalapítást, többek között a családi adózással, a gyes kiterjesztésével, bölcsődék és óvodák építésével és a csokkal.



Elfogadhatatlannak nevezte, hogy az LMP-s képviselő szerint barbárság, ha a felsőoktatási intézményekkel egyenlő mérce szerint szeretnék a törvényeket betartatni, és senkinek nem akarnak privilégiumokat biztosítani.



MSZP: hét éve sikertelen a kormány egészségügyi politikája



Szakács László, az MSZP képviselője arra szólította fel a kormányt, hogy keressék meg az elmúlt hét év sikertelen egészségügyi politikájának felelőseit. Szerinte ugyanis trükkösen valósult meg az azonnali forrásjutattás az ágazatnak, mert közben a rokkantellátásból és a gyógyszertámogatásokból vettek el pénzt, valamint nem alakították át a finanszírozási rendszert, az államosítással pedig burkolt forráskivonás hajtottak végre. Hozzátette: továbbra is csak álom, hogy 15 perc alatt kiérjen a mentő, és a sürgősségi osztályokon is órákat kell várni, mert nincs megfelelő számú szakember, míg a háziorvosi praxisok közül 287 betöltetlen.



Rétvári Bence hangsúlyozta: a szocialisták egyhavi bért elvettek az egészségügyben dolgozóktól, megszüntettek 16 ezer kórházi ágyat és elbocsátottak 6 ezer egészségügyi dolgozót, valamint vizitdíjat és kórházi napidíjat akartak bevezetni. A mostani kormány ezzel szemben többletforrások segítségével 70 ezerről 30 ezerre csökkentette a várólistákat, állami kézbe vette az egészségügyi intézményeket, valamint fejlesztésekre 500 milliárd forintot, épületek felújítására több mint 300 milliárdot, eszközparkra és műszerekre pedig 104 milliárdot költött. Emellett - folytatta - a kormány életpályamodellt indított, béremelést hajtott végre, a sürgősségi osztályoknak kétszeres finanszírozást biztosított, a mentőautók felét lecserélte, a háziorvosi ellátás ügyében pedig rezidenstámogatási programot és praxispályázatokat kezdeményezett.



Jobbik: nem kellene ellopni



Apáti István (Jobbik) beszámolt arról, hogy a Jobbik korrupcióellenes óriásplakátkampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a kormányzati korrupció mértékére. A plakátok szlogenjét - "ti dolgoztok, ők lopnak" - magyarázva közölte, a ti alatt a teljes magyar társadalmat értik, míg az ők a "Fidesz-maffiát" jelenti, azt "a Soros-pártot, amelyet harminc évvel ezelőtt Soros György segítségével létrehoztak". Hozzátette: "Soros György kitanítatta az önök vezető politikusait, majd a Fidesz kitermelte Simicska Lajost. Simicska Lajos megteremtette a gazdasági, pénzügyi hátterüket, a Fidesz politikusaiból embert csinált, Orbán Viktort pedig úrrá tette".



Bírálva Rogán Antal, Habony Árpád, Mészáros Lőrinc, Andy Vajna tevékenységét azt mondta, jutna pénz nyugdíjemelésre, az egészségügyre, csak nem kellene ellopni. A kormányzás célja, hogy Orbán Viktor - Mészáros Lőrinc strómanságával - ne csak az ország legbefolyásosabb, hanem a leggazdagabb embere is legyen - mondta Apáti István.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint az a párt beszél lopásról, amely titkolja, mekkora támogatást kapott "a gazdájától" a plakátkampányra. Hogyan lehetne arra a bandára az országot bízni, amely úgy rendel meg plakátokat, hogy nem nézi az árukat? - kérdezte.



Azt is firtatta, hogyan szerzett meg trükkösen ingatlanokat egy Jobbikkal szövetséges polgármester. Azt is tudakolta, hogyan lehetséges, hogy a Jobbik-frakció költéseinek jelentős része egy rejtélyes vállalkozó köréhez megy.



Szerinte a jobbikos felszólalásokat már nem lehet megkülönböztetni a baloldaliaktól. Hozzátette: a Jobbikot felvásárolták, nem is túl drágán, pár ezer plakátért és pár száz interjúért. Reméli, azt a pokróc stílust, amit a párt "gazdája és csemetéje" képvisel, nem hozzák be a parlamentbe - közölte. Megjegyezte, a miniszterelnököt nem lehet dróton rángatni, ezért akarnak egyesek revansot venni.



KDNP: a költészet segíti az emberi élet teljességének megélését



Hoffmann Rózsa (KDNP) arról emlékezett meg, hogy 53 éve ünnepelik április 11-én, József Attila születésnapján a magyar költészet napját. Szerinte a költészet segíti az emberi élet teljességének megélését. Közölte, a KDNP üdvözölné, ha a legnézettebb hírközlő csatornákon sűrűbben jelennének meg a magyar költészet remekei kiváló művészek előadásában.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta, fontos a kormánynak, hogy ezen és a többi napon is az iskoláktól kezdve megismertesse a költészettel a fiatalokat.



Kitért arra, hogy idén van Arany János születésének 200. évfordulója, amelynek alkalmából emlékévet hirdettek, hogy Arany költészete mellett bemutassák a költészetet is. Beszámolt arról is, 2011 és 2016 között a Nemzeti Kulturális Alapból 4,2 milliárd forintot fordítottak a szépirodalomra, míg a magyar írókat tömörítő szervezetek támogatására ezen időszak alatt 400 millió forintot szavazott meg a kormányzat.



Fidesz: nyáron vízummentességet kaphat Ukrajna



Németh Zsolt (Fidesz) jelentős fejleményként számolt be arról, hogy az Európai Parlament csütörtökön várhatóan megszavazza Ukrajna vízummentességét, amely júniusban hatályba léphet. Elmondta, a magyar kormány elkötelezetten harcolt ezért a célért, amelyet az ország az európai integrációs úton megtett döntő lépéseként lehet értékelni.



Hozzátette: ez a döntés egyben az ország szuverenitása és egysége melletti kiállás is. Beszélt arról is, hogy az ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy Magyarország és Ukrajna megegyezik arról, az Ukrajnában élő magyar kettős állampolgárok gyakorolhatják kettős állampolgárságukat.



Közölte, fontosnak tartják, hogy a nyelv- és az oktatási törvény módosítása ne érintse hátrányosan a kárpátaljai magyarokat.



Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára rögzítette, hogy Magyarországnak Ukrajna nagyon fontos gazdasági, kereskedelmi és politikai partnere. Magyarországnak érdeke, hogy Ukrajna stabil és erős legyen, csak így védhetők meg a kárpátaljai magyarok érdekei - hangoztatta.



Elmondta, a vízummentesség várhatóan június 11-én lép hatályba. Nemzetközi szerződések kihirdetése Az Országgyűlés három nemzetközi szerződés kihirdetéséhez járult hozzá. A képviselők elsőként az Európai Unió és a Latin-Amerika és a Karib-térség közötti (EU-LAC) nemzetközi alapítvány létrehozását ratifikálták, majd jóváhagyták az unió és a Dél-afrikai fejlesztési közösség közötti gazdasági partnerségi megállapodást. A parlament hozzájárult a magyar katonai szerepvállalás meghosszabbításához is az Európai Unió szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójában (EUTM Somalia). Utóbbi döntést 161 igen szavazattal, 23 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. Módosultak a bírók eljárásból kizárásával kapcsolatos szabályok Megváltoztatta a bírók eljárásból kizárásával kapcsolatos szabályokat a parlament. A büntetőjogi tárgyú törvények módosítását Trócsányi László igazságügyi miniszter kezdeményezte, a javaslatot 123 igen, 38 nem szavazattal, 23 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.



A módosításra az Alkotmánybíróság egy korábbi, a pártatlanság követelményével indokolt határozata miatt volt szükség. E szerint a büntetőügy további elintézésében nem vehet részt olyan bíró, aki az eljárás bármely korábbi szakaszában, így akár a nyomozás során bíróként járt el, ugyanis azzal együtt jár a bizonyítékok bizonyos szintű, előzetes értékelése.



A vádemelés után a bíróság további eljárásából ki van zárva az, aki a vádemelés előtt nyomozási bíróként vagy annak határozata elleni fellebbezés tárgyában eljárt - rögzítették a jogszabályban.



Ugyanakkor bővítették is a nyomozási bíró hatáskörét, aki ezentúl az előzetes letartóztatás meghosszabbítása és az ideiglenes kényszergyógykezelés felülvizsgálata ügyében az elrendeléstől számított egy éven túl is döntést hozhat.



A módosítás érinti a határzárral összefüggő bűncselekmények eljárását is: a továbbiakban érvényesíteni fogják a fiatalkorúakra vonatkozó külön eljárási szabályokat.



Az alapvető jogok biztosa ajánlásának megfelelő egyértelműsítették a motozás tartalmi elemeit és az arra vonatkozó szabályokat. Ennek megfelelően a motozás az elítélt testének és ruházatának, valamint a nála lévő személyes tárgyak átvizsgálását jelenti, azt az elítélttel azonos nemű személy végezheti. Új nemzetközi magánjogi törvényt fogadtak el A parlament Trócsányi László igazságügyi miniszter kezdeményezésére új nemzetközi magánjogi törvényt fogadott el, amely az igazságügyi tárca szerint gyorsabban, méltányosabban és igazságosabban teszi rendezhetővé a magánfelek közötti nemzetközi jogvitákat.



A képviselők 146 igen szavazattal, 16 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett fogadták el az új kódexet.



A nemzetközi magánjog a magánszemélyek és cégek olyan nemzetközi jogviszonyainak rendezését szolgálja, mint amilyen például a házasságkötés, a gyermekelhelyezés, a házassági vagyonjog, az ingatlanügyeletek, továbbá különféle szerződéses gazdasági ügyeletek vagy a károkozás.



Az elfogadott törvényjavaslat szerint ha az alkalmazandó külföldi jog tartalma a strasbourgi joggyakorlatra is figyelemmel ésszerű időn belül nem állapítható meg - ami sokszor nem is a magyar bíróság, hatóság késlekedésére vezethető vissza -, akkor a jogalkalmazó az ügyet a magyar jog alapján bírálja el, vagy adott esetben az ügyhöz legközelebb álló más külföldi jogot veszi alapul.



A parlament számos ügytípusban azt is lehetővé tette, hogy ha a peres felek ebben meg tudnak egyezni, akkor ők közösen határozhassák meg az alkalmazandó jogot, ami szintén gyorsíthatja az eljárást.



Az új szabályok lehetőséget adnak a bíráknak arra, hogy az eddiginél szélesebb körben figyelembe vehessék a méltányosság, az igazságosság szempontjait.



A határozathozatalok után Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény, valamint kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló javaslatok általános vitájával folytatta munkáját az Országgyűlés kedden.



Völner Pál, igazságügyi államtitkár elmondta: az egyik javaslat célja, hogy az elítéltek társadalomba történő visszailleszkedésének elősegítése érdekében saját államukban tölthessék le végrehajtandó büntetésüket.



Közölte: a másik előterjesztés meghatározza a két ország közötti kiadatási eljárás jogi kereteit.



A Fidesz és a Jobbik támogatja a javaslatokat



Dunai Mónika, a Fidesz vezérszónoka pártja nevében mindkét javaslatot támogatta. Hangsúlyozta: az egyre bővülő magyar és vietnami gazdasági és jogi kapcsolatok indokolják az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény és a kiadatási egyezmény megkötését és kihirdetését. Hozzátette: Magyarország célja a kereskedelmi forgalom további növelése Vietnammal.



A jobbikos Gyüre Csaba is támogatta az előterjesztéseket. Fontosnak nevezte a két ország közötti egyre szorosabb gazdasági és igazságügyi kapcsolatot.



Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények



Völner Pál, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára expozéjában arról beszélt, hogy az unión belüli szabadság és biztonság nem érvényesülhet hatékony bűnüldözés nélkül. Közölte: a tagállamok közötti együttműködés hatékonyságát tovább kell növelni, a jogharmonizáció az elmúlt évtizedekben folyamatos változáson megy keresztül.



Jelezte, hogy a jogszabály-módosítás elsősorban az uniós és nemzetközi bűnügyi együttműködést érinti, de tartalmaz egyebek mellett a nyilvántartással kapcsolatos rendelkezéseket is.



Az államtitkár szerint a szabályozás egységessé és egyszerűbbé válik. Példaként említette a más tagállamokban fogvatartottak ideiglenes átszállítását, átkérését, amit uniós elfogatóparancs tesz lehetővé.



Völner Pál kiemelte azt is, hogy a terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménynek megfelelően azonos módon kell büntetni az elkövetést, a részvételt, a hozzájárulást, a kiképzésre külföldre utazást, annak szervezését és finanszírozását.



Mint mondta, Magyarország uniós kötelezettségének tesz eleget a javaslat elfogadásával, támogatásra kérte a képviselőket.



Fidesz: gyorsabbá válnak a határon átnyúló nyomozások



Répássy Róbert, a Fidesz vezérszónoka a módosítás fő indokaként beszélt arról, hogy újra kell szabályozni a külföldi ítéletek elismerésével kapcsolatos eljárást, miután az EU bírósága egy magyar ügyben megállapította, hogy az eljárási törvényben az uniós joggal ellentétes elemek vannak. Ez arról szól - fejtette ki -, hogy a magyar szabályozás automatizmusokat tartalmaz és nem egyedi ügyekre vonatkozik.



A kormánypárti politikus kiemelte, hogy a változtatás révén egyszerűbbé és gyorsabbá válnak a határon átnyúló nyomozások, az irányelv lehetővé teszi például az igazságügyi hatóságoknak bizonyítékok átadását más tagállam részére.



Közölte azt is, hogy a bűnügyi nyilvántartási rendszer annak érdekében módosul, hogy a külföldi ítéleteket is tartalmazza, s azokat hazai eljárásokban is figyelembe lehessen venni.



KDNP: fokozni kell az információ-megosztást



Vejkey Imre, a KDNP vezérszónoka az ítéletek figyelembe vétele szempontjából fontosnak nevezte a hatékony információcserét. A közelmúlt terrortámadásaira utalva azt sürgette, hogy fokozzák a releváns információk cseréjének intenzitását, különösen a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan.



Üdvözölte, hogy egységes formátum és kódok lesznek.



Megjegyezte, hogy a büntetőügyekre vonatkozó jogharmonizációs határidő május 22-én jár le.



Jobbik: előremutató a javaslat



Staudt Gábor, a Jobbik vezérszónoka alapvető igénynek nevezte, hogy a más tagállamban lefolytatott eljárások bekerüljenek az állampolgárság szerinti ország nyilvántartásába, az lekérdezhető és figyelembe vehető legyen, például büntetett előélet esetén. Megjegyezte, hogy a legtöbb esetben könnyen értelmezhető ítéletekről van szó.



Az ellenzéki politikus az uniós állampolgároknál is fontosabbnak nevezte a 3. országbeliekre vonatkozó változtatásokat, kiemelve, hogy gyorsul a jogsegély és más tagállamok is értesülnek arról, ha az EU-n belül valakit elítélnek.



Kitért arra is, hogy a kétharmados többséget igénylő rendelkezések technikainak tűnnek, előremutatónak tartja az indítványt, végső álláspontjukat a támogatásról a módosító indítványok ismeretében alakítják ki.



Ezt követően az elnöklő Jakab István lezárta az általános vitát.



Belügyminisztérium: gyakorlati korrekciókat tartalmaz a változtatás



Az uniós és a nemzetközi szabályok változásával, valamint a gyakorlati tapasztalatok törvénybe rendezésével indokolta az összesen huszonegy belügyi tárgyú törvény módosítását tartalmazó csomagot a Belügyminisztérium államtitkára.



Kontrát Károly - hangsúlyozva, hogy annak beterjesztését többkörös ötpárti egyeztetés előzte meg - a javaslat fontos elemei között emelte ki a korrupció elleni küzdelmet, amelyet az tesz lehetővé, hogy az úgynevezett megbízhatósági vizsgálatokat szélesebb körben alkalmaznák a kormánytisztviselőkre, köztük azokra, akik igazolványokat állítanak ki.



Közölte azt is: a rendőrség térfigyelő kameráinak képét a jövőben a mentőszolgálat is látná, a mentés biztonságosabbé tétele érekében. A felvételeket nem a mentőautó személyzete nézhetné, hanem a központi irányító csoport, ami garanciát jelent az adatvédelmi törvények betartására - tette hozzá.



Kiemelte még, hogy a mezőőrök jogosultságot kapnak helyszíni bírság kiszabására. Az újítások között említette az elektronikus adatok védelmének bővítését, amely azért válik szükségessé, mert 2018. januárjáról az állami szervek között kötelező lesz az elektronikus kapcsolattartás. Hozzátette: a kormány lehetőséget kap az elektronikus szolgáltatások rendjének szabályozására rendeletben.



Fidesz: a hatékonyságot növeli a változtatás



Simon Miklós (Fidesz) az előterjesztés hatékonyságnövelő előnyeit hangsúlyozta, amelyek között kiemelte az uniós államok társszerveivel való könnyebb együttműködés megteremtését.



Hangsúlyosan szólt arról is, hogy az állami okmánykiállító tevékenység során a tisztviselők korrupciós nyomásnak vannak kitéve, ezért fontos, hogy az ügyintézők is átessenek megbízhatósági vizsgálaton. Mindez szerinte ésszerűsítést hoz a nemzetbiztonsági vizsgálatok elvégzésében is - vélekedett.



A képviselő a korrekciókat szükségesnek ítélte, amely nemcsak az uniós gyakorlatot teszi egységessé, hanem a gyakorlati tapasztalatokat is átülteti a jogszabályba.



KDNP: a schengeni övezeten belül el kell kerülni a korlátozást



Firtl Mátyás (KDNP) a többi között a menedékjogról szóló törvény módosítását emelte ki, amely a menekültügyi hatóság körözési nyilvántartási rendszerének szabályait pontosítja. Hangsúlyozta: a törvénycsomag összhangban van azzal a kormányzati törekvéssel, amely a biztonságos életkörülmények megteremtését szolgálja a migránsválság közepette.



Célnak nevezte a schengeni külső határok védelmét annak érdekében, hogy az övezeten belül ne kerüljön sor korlátozásra. A schengeni térség létrehozását kulcsfontosságú vívmánynak ítélte, szerinte belső határokkal nem akadályozható a személyek szabad mozgása.



Mint mondta, szintén a migráció hatékonyabb ellenőrzését szolgálja az európai határ- és parti őrséggel kapcsolatos szabályok átültetése.



Hangsúlyozta azonban, hogy a határvédelem továbbra is nemzeti ügy marad.



Jobbik: fontos előrelépés a javaslat a közbiztonság felé



Mirkóczki Ádám (Jobbik) arra emlékeztetett, hogy a javaslat benyújtását ötpárti egyeztetés előzte meg, ezért csak egy, többek által vitatott rendelkezéséről szólt: a titkos információgyűjtés szabályait érintő változtatásokról.



Kijelentette: mind a nemzetbiztonsági bizottságban, mind az ötpárti egyeztetésen sikerült a vélt vagy valós tévhiteket eloszlatni. Hangsúlyozta azt is: érdemben, tartalmilag nem változik a titkos információk gyűjtésére vonatkozó szabályrendszer, az sok esetben igazodik más jogszabályokhoz.



Úgy összegezte észrevételeit: a közrend, közbiztonság irányába fontos előrelépéseket hoz a változtatás, amely a napi gyakorlathoz is jobban igazodó, ésszerűbb szabályozást hoz.



Kontrát Károly a támogatást megköszönte, az ülést levezető elnök a vitát lezárta. Halgazdálkodási törvény FM: túl szigorúak lettek a korábban meghozott szabályok



Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára az elmúlt években meghozott halgazdálkodási szabályok túlzott szigorával indokolta a halászati törvény módosítását. Közölte ugyanakkor: már látszanak az eredményei a jogszabálynak, amely első számú szemponttá az ökológiai célokat tette, másodikká a turisztikai horgászatot és csak harmadikká az ipari halászatot.



Most azonban könnyítenek az előírásokon, például a kulináris fesztiválok, köztük a Tihanyi Gardália megrendezhetősége érdekében. Ezek ugyanis bár nem nagyüzemi halászaton alapulnak, de jelentős mennyiségűekkel járnak, amelyek azonban a tradíción alapulnak. Közölte: ezek megrendezéséhez nagyobb nemzetgazdasági érdek fűződik, mint tiltásukhoz.



Az önkormányzatok is szerezhetnek a jövőben halgazdálkodási jogot - ismertette, hozzátéve: a változtatások során a vakok és gyengénlátók érdekeit is figyelembe vették, de a külföldiek horgászjegyhez jutását is könnyítik, tekintettel az egyre növekvő igényre.



Kiegészül a halvédelmi bírságok köre is, a már eddig is tiltott elemekre vonatkozik a nagyobb szigor a jövőben, és pontosítják a haltermelő egységek, a természetes vizek, víztározók fogalmi körét.



A törvénymódosítás egyes részei kétharmados támogatást igényelnek - mondta.



Fidesz: a külhoni horgászoknak is kedvez a változtatás



Pócs János (Fidesz) szerint a változtatás kedvez a külhoni, főleg a határon túli magyar horgászoknak, ha Magyarországon akarnak horgászni.



Fontosnak ítélte a halvédelmi szabályok kiegészítését, a halőri szabályok pontosítását, de azt is, hogy az önkormányzatok halgazdálkodási jogot kapnak.



Határozottabb lépéseket vár a Jobbik a halgazdálkodási törvényben



Magyar Zoltán (Jobbik) elöljáróban elmondta, hogy a halgazdálkodási törvény 2013-as átfogó módosítását frakciójuk is támogatta, de az elmúlt évek gyakorlata bebizonyította, hogy a törvény több hiányossággal is küzd. A most tárgyalt indítványt úgy látta, hogy abban sokkal határozottabb lépést kellett volna tenni az elszaporodó invazív fajok ellen.



Az állami halőrök létszámának radikális növelését kérő képviselő a kormoránok okozta problémákra is felhívta a figyelmet. Az önkormányzatok halgazdálkodási jogainak bővülése örömteli, de kicsit elkésett intézkedés - mondta a politikus.



A Jobbik módosító javaslatainak elfogadásához köti, hogy tudja-e támogatni a jogszabályt - jelentette be.



A vezérszónoki kör után emelkedett szóra párttársa, Kepli Lajos, aki az ökológiai célú halászat leállítását tette felelőssé azért, hogy a busák elszaporodtak a Balatonban. Az orvhalászok és orvhorgászok pedig ugyanúgy végzik áldásosnak nem nevezhető tevékenységüket, mint korábban, mert nagyon kevés a halőr - tette hozzá. A fogási naplók pedig azt bizonyítják, hogy a legálisan horgászók által megfogott halak mennyisége nem növekszik - folytatta felszólalását.



Kormány: az invazív fajokat eddig is ki lehetett fogni



Az általános vita lezárását követően Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára reakcióként azt mondta, hogy az invazív fajokat eddig is ki lehetett fogni szelektív halászati módszerrel.



A kormoránok nagyon komoly problémát okoznak, az itt fészkelő populáció mintegy 15 ezer, míg a vándorló populáció negyvenezer egyedet jelent - számolt. A fészkek számának gyérítése során gondot okoz, hogy a kormoránok más, védett madarakkal együtt fészkelnek - tette hozzá.



Egyetértett azzal, hogy az önkormányzatok túl későn kapnak jogokat, ahogy azzal is, hogy egyelőre alacsony az állami halőrök száma. Szavai szerint a valódi problémát, az orvhalászok visszaszorítását, viszont nem a halőrök száma, hanem a jogi környezet tudja megoldani.



Szelektív halászat ide vagy oda, a Balatonból fogast vagy pontyot harminc éve nem tud senki vásárolni - jelentette ki. A teljes halászati tiltás nem ártott, mert a fogási naplók segítségével fel lehet majd mérni, hogy a lépéssel milyen eredményt érnek el - mondta az államtitkár.



Sokan azt is megkérdőjelezik, hogy a busa szaporodik-e a Balatonban - közölte. Azt viszont problémának érezte, hogy a Balatonnal közvetlen vízi összeköttetésben lévő tógazdaságokban lehetőség van a busák szaporítására.



Elismerte, hogy a magyarok kevés halat fogyasztanak, de a tavalyi adatok alapján, ha csak 0,4 kilogrammal is, de nőtt az átlagos halfogyasztás. Módosult a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosítására vonatkozó határozatok kihirdetésének vitájában Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondta, hogy a változtatás kijavítja a stilisztikai, helyesírási és hivatkozási hibákat. Az értelmezések és hivatkozások megkönnyítésének érdekében egyes paragrafusokat szétbontanak és átfogalmaznak - tette hozzá. A befizetési határidők, a tagdíj meghatározásának rendszere és a tagság felfüggesztésére vonatkozó türelmi idő is kisebb mértékben módosult - emelte ki.



A módosítások várhatóan hatékonyabbá és naprakésszé teszik a COTIF szövegét, a szervezet hatékonyabb működése pedig Magyarország számára is előnyös - érvelt.



A vasútfejlesztési programról beszélt a Fidesz



Pócs János, a Fidesz vezérszónoka a kormány vasútfejlesztési programjáról beszélt, amit - szavai szerint - a biztonság, a környezetvédelem és a gazdaságosság szempontjai vezérelnek. A vasúti szakaszok villamosítása jóval környezetkímélőbbé teszi az ágazatot, de csökkenti a vontatás költségeit is - hívta fel a figyelmet. A kormányzati politika tovább erősíti az ország vasúti közlekedési csomópont jellegét, ami akkor fog igazán kiteljesedni, ha elkészül a Budapest- Belgrád közötti nagy sebességű útszakasz is - szögezte le.



A vasúti fejlesztésre mintegy 1500 milliárd forintnyi uniós forrás áll rendelkezésre, amiből 2022-ig várhatóan mintegy 9 kilométernyi fejlesztés valósul meg - emlékeztetett a képviselő.



A Jobbik támogatja a javaslatot



Ander Balázs (Jobbik) kijelentette, hogy képviselőcsoportjuk támogatni fogja a javaslatot. A környezetvédelemről beszélve azt mondta, hogy a vasúti szállítás alkalmas arra, hogy csökkentse a forgalom által okozott ökológiai lábnyomot.



A képviselő arra is kitért, hogy hatalmas károkozást lehetne megakadályozni azzal, ha a kamionforgalmat - Svájchoz hasonlóan - a vasútra terelnénk. A képviselő kérte, hogy az elöregedett vasúti pályák felújítására kiírt beruházások legyenek átláthatóak.



A Budapest-Belgrád vasút miatt a Jobbik fogja a fejét, mert a beruházás költsége már 600 milliárd forint fölé nőtt és nem lehet tudni, hogy ez az összeg hány száz év alatt fog megtérülni - jelentette ki.



Kormány: fontos a lassú jelek felszámolása



Az elhangzottakra reagálva Fónagy János köszönetet mondott a Jobbiknak a törvénytervezet támogatásáért. Egyetértett azzal, hogy a kötöttpályás közlekedés hálózati rendszerét fent kell tartani, miközben az átbocsátóképességet minőségileg javítani kell.



A magyarországi hálózaton lévő lassú jelek felszámolása talán az egyik legfontosabb szakmai feladat - mondta.



Ezt követően Sneider Tamás levezető elnök a vitát lezárta. Sportról szóló törvény Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára expozéjában kiemelte, hogy az egészséges életmód, nemcsak egyéni, hanem közösségi szinten is számtalan előnnyel jár. Rámutatott: a sikeres családpolitika egyik fő célja, feltétele, hogy mindenki egészségesebb legyen. Kitért arra, hogy az unió 25-30 százalékával szemben a magyar lakosságnak csupán 7 százaléka sportol rendszeresen, és a társadalom nem kielégítő fizikai állapota miatt a GDP egyharmadáról mond le az ország.



Az államtitkár közölte: a sportinfrastruktúra fejlesztése a népegészségügyre gyakorolt pozitív hatásai mellett a nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyar sportolók, élsportolók a nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeket tudjanak elérni, illetve illő környezetben tudják fogadni az ellenfeleiket.



A javaslatot ismertetve rámutatott: szükséges a sportegyesületek által használat állami tulajdonú sportcélú ingatlanok, létesítmények vagyonkezelői jogának átadása. A cél, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az Országgyűlés egyes Népligetben található ingatlanok vagyonkezelőjeként az FTC-t jelölje ki. A törvényjavaslat szerint a vagyonkezelési jog létesítése ingyenesen történik, de gyakorlásáért a kedvezményezettnek díjat kell fizetnie. A javaslat azt is tartalmazza, hogy a jövőben ne csak egyes fővárosi, hanem azon kívüli ingatlanok tekintetében is kijelölhessen vagyonkezelőt.



Fidesz: a javaslat a verseny és szabadidősportot egyaránt segíti



Bánki Erik (Fidesz) vezérszónokként azt mondta: a sporttörvényt úgy módosítják, hogy az annak mellékletében szereplő állami tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítására jelöljék ki az FTC-t. Ennek első üteméhez már biztosítottak 10 milliárd forintot - erősítette meg.



A javaslatban négy ingatlan szerepel, amelynek vagyonkezelői jogára az FTC-t jelölnék ki, ezek mindegyike a X. kerületben található - közölte, jelezve: olyan fejlesztést támogat a kormány, amely nemcsak a verseny-, hanem a szabadidősport szempontjából is fontos.



Szintén kitért arra, hogy kevesen sportolnak Magyarországon, bár mostanra ez dinamikus növekedésnek indult a rendszeres testmozgást végzők száma. Megjegyezte: az a sportberuházási program, amelyet a kormány elindított, jelentős előrelépést hoz, a társadalom és a gazdaság szempontjából egyaránt.



A képviselő a törvény támogatására hívott fel.



Jobbik: csupán helyrajzi számokat tartalmaz a javaslat



Szilágyi György, a Jobbik vezérszónoka kiemelte: ahhoz, hogy egy ilyen javaslatot támogatni tudjanak, kicsit oda kellene figyelni, hogy mennyire tekintik partnernek a képviselőket. Szóvá tette, hogy megint csupán helyrajzi számokat tartalmaz a javaslat, és nem igaz, hogy csak négy új területet hoztak be, vannak más változások is.



Mi változott az UTE-nál? - kérdezte, és felvetette, hogy az érintett telek megosztásra került. Hasonló változást említett a Budapesti Honvéd esetében, ahol - mint mondta - valószínűleg összevonás történt. Közölte: kikérte a tulajdoni lapokat, de ez az előterjesztőnek lenne a feladata.



A képviselő azt is mondta, a sportra költött pénz nagyon fontos, de kérdés, ezen ingatlanoknál ez mennyire fog megtérülni. Jó lenne, ha a pontos terveket is közölnék - jegyezte meg a jobbikos politikus.



Szilágyi György azt mondta: így nehéz támogatni a javaslatot.



Képviselői hozzászólások



Bánki Erik arról beszélt, az előző módosításkor hosszú felsorolásban rögzítették azokat az ingatlanokat, amelyek a vizes világbajnokság fejlesztéséhez voltak szükségesek. Akkor valóban megállapodtak, hogy feltüntetik a jövőben egy esetleges módosítás során, hogy milyen területekről van szó - közölte, hozzátéve: el is hozta az érintett ingatlanok listáját.



Az elnöklő Sneider Tamás az általános vitát lezárta. Adótörvények Tállai András, a nemzetgazdasági tárca parlamenti államtitkára expozéjában elmondta: a törvényjavaslat a kötelező automatikus információcsere további bővítését eredményező uniós irányelv magyarországi átvételét valósítja meg.



Felidézte, hogy Magyarország 2016 decemberében írta alá az országok közötti információcserére vonatkozó egyezményt.



A mostani törvényjavaslat az ebben vállalt kötelezettségek végrehajtását is szolgálja - jelezte, hozzátéve: az országonkénti jelentések cseréje is megvalósulhat.



Mint elmondta: a törvényjavaslattal arra ösztönözhetik a multinacionális vállalatokat, hogy felhagyjanak adókerülő tevékenységükkel. Kötelezettségeik között említette, hogy a vállalatcsoport adatszolgáltatásra kötelezett szervezetének minden pénzügyi évről országonkénti jelentést kell benyújtania meghatározott adattartalommal.



A jelentésben a vállalatoknak meg adniuk a csoportszintű bevétel összegét, az adózás előtti eredményt, a fizetett és fizetendő nyereségadót minden egyes olyan államra vonatkozóan, ahol üzleti tevékenységet folytatnak - közölte az államtitkár.



Fel kell tüntetni a gazdálkodó egységek üzleti tevékenységeit is - tette hozzá Tállai András, közölve: csak azokat a multinacionális vállalatokat érinti a szabályozás, amelyeknél az éves összevont bevétel meghaladja a 750 millió eurót.



Jelezte: a megállapodást eddig közel 60 állam írta alá, így Magyarország az unión kívül több mint 30 országgal létesíthet információcsere kapcsolatot az országonkénti jelentésre vonatkozóan.



Fidesz: hatékonyabban lehet fellépni az adóelkerülés ellen



László Tamás, a Fidesz vezérszónoka azt mondta: a javaslat fontos szerepet játszik abban, hogy az unió államai hatékonyabban tudjanak fellépni az adókijátszás és az adóelkerülés ellen. Felidézte, hogy az Európai Bizottság már 2012-es közleményében kiemelte, hogy az adóügyi automatikus információk cseréjét határozottan elő kell mozdítani.



Szerinte nem árt hangsúlyozni, hogy a több országban működő multiknak több lehetőségük van arra is, hogy optimalizálják adózásukat - mondta. A javaslattal a magyar szabályozás átveszi a vonatkozó uniós irányelvet, azaz minden évben országonként jelentést kell benyújtani, számot kell adni a bevételükről,a jegyzett tőkéjükről, a dolgozói létszámukról. A javaslat pozitív intézkedéseket tartalmaz - hangsúlyozta, és annak támogatását kérte a kormánypárti politikus.



Jobbik: meg kell vizsgálni, pontosan mit lehet kezdeni ezekkel az adatokkal



Z. Kárpát Dániel, a Jobbik vezérszónoka arról beszélt, hogy látszólag egy egyszerű törvénymódosítás van előttük, de azt is meg kell vizsgálni mit lehet kezdeni ezekkel az adatokkal, és hogyan lehet olyan eljárást kialakítani, hogy az érintett társaságok valamelyes közelítsenek az adófizetés tekintetében legalább a hazai kis- és középvállalkozások felé. Megjegyezte: a multinacionális cégek közteherviselést elkerülő magatartását nézve elmondható, hogy minden hasonló "folyamatnak jelentősége van".



Feltette azt a kérdést is, hogyan alakulhatott ki az a szakadék, hogy a külföldi vállalatok kevesebb mint egyszázalékos adóterhet vállalnak Magyarországon.



Zárszó



Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára zárszavában erre úgy válaszolt, hogy a kormány adópolitikájával azért teremt kedvező klímát a Magyarországon működő multinacionális cégeknek, mert figyelembe veszi az ezen vállalkozásokhoz köthető személyi jövedelemadó befizetéseket, valamint a munkaadói járulékokat is, ami pedig a jobbikos képviselő által említettnél jóval nagyobb közteherviselési arányt jelent. Napirend után A napirendi pontok tárgyalását követően a jobbikos Z. Kárpát Dániel a devizahitelesek érdekében követelt további intézkedéseket, köztük egy új elszámolási törvény megalkotását.



Az ülést vezető Sneider Tamás lezárta az ülésnapot. Az Országgyűlés jövő hétfőn folytatja ülését.