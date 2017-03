Mntegy 300 ezren kérték adóbevallási tervezetük elküldését

Tállai András hozzátette: a "felkérés" legnépszerűbb módja az sms, a kérelmek több mint fele így érkezett, 160 ezren kérték ebben a formában a postázást.



Hangsúlyozta: a NAV - a kifizetőtől, munkáltatótól érkezett adatszolgáltatás alapján - mindenkinek elkészíti az adóbevallási tervezetét. A hivatal idén először ezeket az adatokat felhasználva mintegy 3,8 millió magánszemélynek készíti el az szja-bevallás tervezetét. Ha a magánszemély ezt megismeri, választhat: vagy rászán öt percet, és személyesen nyit ügyfélkaput, ebben az esetben interneten megtekintheti a bevallását, vagy ha ragaszkodik a papírhoz, kérheti az adóhivataltól a postázást.



Mintegy 300 ezer kérelem érkezett eddig, az sms mellett népszerű még a NAV honlapján keresztüli elektronikus kérelem is, amelyből keddig 55 ezer érkezett. Azoknak, akiknek van ügyfélkapujuk, a NAV kérelmük ellenére sem postázza a bevallást, hiszen ők a lehető legegyszerűbb módon, online - akár okostelefonon is - egyetlen kattintással elérik tervezetüket. Erről azonnal értesíti ügyfeleit a hivatal, sms esetén pár órán belül válaszüzenetet küld. A keddi adatok alapján 265 ezer magánszemélynek postázza majd a bevallási tervezetét az adóhivatal - részletezte az eddig beérkezett adatokat Tállai András.



Még pontosan 16 napig kérhető az adóhivatal által készített tervezet postázása sms-ben, a NAV honlapján, írásban vagy az ügyfélszolgálatokon. Mivel a törvény által meghatározott határnap munkaszüneti napra, március 15-ére esik, ezért még egy napot nyernek az adózók, vagyis március 16-án is elküldhetik például az sms-t a NAV-hoz - mutatott rá a határidők fontosságára az államtitkár.



Azok, akik a felhívás ellenére a március 16-ai határidőt mégis lekésnék, ha május 20-a előtt a kormányablaknál vagy akár az adóhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélkaput nyitnak, akkor otthonról kényelmesen és automatikusan elérik a bevallási tervezetüket.



Lényeges, hogy mindenki nézze meg a tervezetet ügyfélkapun vagy a postán kapott formában, esetleg az ügyfélszolgálaton, mert az állampolgárok felelőssége, hogy jövedelmükről precíz bevallás készüljön, abból ne hiányozzék semmi. Azokról a jövedelmekről ugyanis, amelyekről nem érkezett adat év közben a NAV-hoz, az adózóknak maguknak kell számot adni, ezért van lehetőség a bevallási tervezet kiegészítésére - hangsúlyozta Tállai András.