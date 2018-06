Mintegy hatszázezer cukorbeteg életét könnyíti meg a kormány

Mintegy hatszázezer cukorbeteg életét és a megfelelő ellátáshoz való hozzájutását könnyíti meg a kormány - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerdán az MTI-vel.



A cukorbetegek világnapján küldött közleményben azt írták, a kormány célja a népbetegségek, köztük a cukorbetegség megelőzése és az elhízás folyamatának megállítása, illetve visszaszorítása, ezért egyre több társadalombiztosítási támogatást biztosít a cukorbetegség kezelésére alkalmazott gyógyszerekre is. A támogatáshoz az egészségbiztosítás forrásaiból évi csaknem tízszázalékos emelkedést biztosít - tették hozzá.



A legfrissebb kutatások szerint világviszonylatban a cukorbetegség ma már nagyobb kockázati tényezőt, veszélyeztetettséget jelent az emberek életminőségére, mint a dohányzás. Magyarországon 600-700 ezer ember érintett a diabétesz valamely formájában. Ezek közül nagyjából 90 százalékban fordul elő kettes típusú cukorbetegség, amelynek kialakulásában közrejátszik a nem megfelelő táplálkozás, valamint a testmozgás hiánya is - ismertették.



A közlemény szerint Magyarország Európában az elsők között tett határozott lépéseket azért, hogy a lakosság mindennapi táplálkozásában mérsékelje az egészségre káros transzzsírsavak jelenlétét, amelyek bizonyítottan szerepet játszanak az inzulinrezisztencia és a cukorbetegség kialakulásában is.



A 2015. január 1-jén hatályba lépő közétkeztetési rendelet csökkentette az iskolai menzákon a só, a zsír, illetve a cukor használatát. Bevezette a mindennapos testnevelés órát, az egészségtelen termékek fogyasztásának visszaszorításáért pedig 2019-től az egészségügyi kockázatot jelentő ételek, italok - például cukros üdítők, chipsek, csokoládék, szeszes italok - esetében átlagosan húsz százalékkal nő a népegészségügyi termékadó mértéke - olvasható a közleményben.