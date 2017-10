Miniszterelnökség: cél a közmű-engedélyezések gyorsítása

Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára expozéjában kifejtette: a javaslat fő célja a közmű-engedélyezések gyorsítása, és ehhez négy jogszabályt, az épített környezetről szólót, a villamosenergia-, a földgázellátási és a víziközmű-törvényt módosítja.



A tervezett változások közül kiemelte: ha elosztóvezeték vagy -hálózat létesítéséhez, felújításához közterület-tulajdonos hozzájárulása szükséges a közterület igénybevételével kapcsolatban, és arra az elosztó 8 napon belül nem kap érdemi választ, akkor a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.



A villamosenergia-törvény javasolt módosításából megemlítette, hogy a feltételek teljesítése esetén egyszerűbb, gyorsabb eljárásrendben lehet az elosztói engedélyesek által új kisfeszültségű elosztóhálózatot létesíteni úgy, hogy az üzemeltetési, biztonsági követelményeknek is eleget tesz a szabályozás.



Vitályos Eszter a földgázellátási törvénnyel kapcsolatban azt ismertette, hogy készülékcsere esetén a tervező végzi majd a szerelés műszaki-biztonsági szempontból történő ellenőrzését.



A módosítás alapján törlik továbbá a csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának intézményét és szabályozását, tekintettel arra, hogy ez a gyakorlatban nem működik - közölte az államtitkár, hozzátéve ugyanakkor, hogy bevezetnek egy új szolgáltatást - a műszaki biztonsági felülvizsgálat helyett -, amely alapján a földgázelosztó köteles 10 évente szivárgásellenőrzéssel gáztömörséget ellenőrizni a csatlakozóvezetéken és fogyasztói vezetékeken.



A Fidesz támogatja a közműcsatlakozások gyorsítását



Dunai Mónika (Fidesz) közölte, a Fidesz támogatja a javaslatot, mert felgyorsítja, megkönnyíti a közműcsatlakozásokat. Kiemelte, hogy a jogszabálycsomag elkészültét széles körű szakmai egyeztetés előzte meg.



A Fidesz egyetért az indítvány fő céljaival, a versenyképesség növelésével, a gyorsabb, egyszerűbb közműcsatlakozások biztosításával - mondta.



A fontosabb változások közül kiemelte, hogy a villamosenergia- és a földgáz-csatlakozási folyamat mintegy 90, illetve 30 nappal lesz rövidebb.



MSZP: ez kevés a versenyképesség-növeléshez



Szakács László (MSZP) arról beszélt, hogy a versenyképesség-növeléshez a közmű-engedélyezésről szóló törvénymódosítás nagyon kevés lesz, ahhoz ugyanis strukturális gazdaságszerkezeti átalakításokat kellene véghezvinni.



Szerinte a mostani javaslatot csak azért nyújtotta be a kormány, hogy az egyik versenyképességi listán előrébb lépjen.



A szocialista politikus egyúttal szorgalmazta, hogy az ipari és a lakossági fogyasztók is olcsóbban jussanak az energiához.



Jobbik: jó a javaslat, de a közműhálózati karbantartások akadoznak



Kepli Lajos (Jobbik) támogatólag nyilatkozott a törvényjavaslatról, mert az adminisztrációs akadályokat igyekszik elhárítani.



Felvetette ugyanakkor a kérdést, hogyan kompenzálják a kieső bevételeket, ami azért is lényeges, mert a közműhálózatok éves karbantartása már most is akadozik.



Azt ugyanakkor támogatandónak nevezte, hogy az adott bekötési munkálatot végző vállalkozásoknak megfelelő felelősségbiztosítással kell rendelkezniük.



Latorcai János levezető elnök az általános vitát lezárta.