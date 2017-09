Mindennapos éneklés: Balog szerint az új alaptanterv is teret ad

Az eseményen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta: a mindennapos éneklés nem jelent mindennapi kötelező énekórát. "Nem plusz terhekről beszélünk, hanem plusz lehetőségekről" - mondta.



Hozzátette: csaknem hatvan új iskolai kórus alakulhat meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pályázati támogatásával. Az erre a célra 100 millió forintos kerettel kiírt pályázat a meglévő kórusok közül több mint 220-at támogat. A pályázat célja az iskolai énektanulás kultúrájának megerősítése.



Balog Zoltán úgy fogalmazott: a magyar oktatási rendszer nem teljesít jól a különböző szintű intézmények közötti átmenet terén, de a mindennapos éneklés megszokása mindezt megkönnyítheti a gyermekek számára, például az óvodából az általános iskolába átlépéskor.



A mindennapos éneklésnek teret fog nyitni az új nemzeti alaptanterv is. Jelenleg szakmai vitát folytatnak az 1+8 osztályos általános iskola lehetőségéről, ebben a rendszerben az első három évben a közismereti tárgyak helyett a készségek fejlesztésén lenne a hangsúly, beleértve az ének-zene oktatást is - mondta a miniszter, aki kitért arra is: az éneklés népszerűsítése szintén szerepet kap a tárca fiataloknak szóló stratégiájában, amely hamarosan a kormány elé kerül.



Balog Zoltán kiemelte: 2018-ban milliárdos nagyságrendű forrással 2-3 éves program indul a magyar zeneiskolák hangszerállományának megújítására.



A konferencián Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár elmondta: a Mindennapos Éneklés Munkacsoport alapvető céljai között van, hogy átfogó továbbképzési programot indítson a pedagógusok számára. Repertoárgondozásra is szükség van, mert az elmúlt 25 év iskolai "kötelező ideológiasemlegessége" miatt is a mai gyerekek nem ismerik eléggé az identitást erősítő magyar népdalkincset.



A kormányzat célja a teljes ifjúság bevonása az éneklés élményébe, mert a művészeti alkotásban való részvétel tapasztalata az élet minden területén sikeresebbé teheti a fiatalokat - fűzte hozzá.



Mindszenty Zsuzsánna, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének (KÓTA) elnöke a Mindennapos Éneklés Munkacsoport eddigi eredményeiről szólva kiemelte, hogy jelenleg akkreditáció előtt áll a Kodály Intézet és a Zeneakadémia által szervezett, pedagógusoknak szóló ének-zenei továbbképzési program, a Mindennapi énekeink című repertoárbővítő kiadvány pedig hamarosan megjelenik. A kötetből ingyenesen juttatnak minden iskola számára.



Szintén eredmény, hogy tavaly az órarend védett sávjába került a karének, azonban az ezt szabályzó rendelet szövege nem szerencsés, mert csak a már kórusban éneklő gyerekre vonatkozik. Folyamatban van annak elfogadása is, hogy szaktanárok oktathassanak az alsó tagozaton is - tette hozzá.



Az eseményen felidézték, hogy tavaly év végén felvette a népzene Kodály-módszer szerinti megőrzését az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára az ENSZ-szervezet Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottsága. Az erről szóló hivatalos dokumentumot a konferencián adta át Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke és Balog Zoltán a kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet képviselőjének, Ittzés Mihálynak.