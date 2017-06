Ha ezt elmulasztják, a szolgáltató végezteti el a munkát. A törvény egyértelműen kimondja: a hálózat - a konkrét esetben a légvezeték - üzemeltetője a vezeték mentén lévő, a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja.



Bizonyára jogszerűen járnak el, azt viszont, hogy kellő hozzáértéssel és körültekintéssel dolgoznak-e, legfeljebb egy kertészmérnök tudná megítélni - olvasható a lapban. Arról pedig nem is rendelkeznek a jogszabályok, mi történjék a hátrahagyott nyesedékkel.



Az írás szerint mindenki jobban jár, ha fáinak gallyazásáról maga gondoskodik, esetleg saját zsebből fizet meg hozzáértő szakembereket. Ez egy fa esetében néhány ezer forint és az időpontot is mindenki maga választhatja meg, így figyelembe tudja venni például a fák virágzásának vagy a madarak költési időszakának idejét is.



A természetvédelmi törvény szerint egyébként tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának veszélyeztetése, élőhelyének lerombolása, károsítása. Védett madarak pedig - például sárgarigó vagy egyes bagolyfajták - lakott területeken is élhetnek.