Minden országgyűlési frakció támogatta az új munkaszüneti nap bevezetését

Minden országgyűlési frakció támogatta a nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítását - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Soltész Miklós elmondta, az "ütemterv" szerint április 14-én szavaznak a törvényjavaslatról, amelyet - most úgy látszik - elfogadnak majd a Parlamentben.Hozzátette, az új fizetett szabadnap bevezetését a gazdaság helyzete is indokolja, ugyanakkor az emberek elmúlt 6-7 éves "megfeszített munkája" is ezt indokolja.Szerinte az új szabadnappal az európai "középmezőnybe" kerül majd Magyarország, ami azt jelenti, hogy 12 ilyen nap lesz egy évben.