Milliós kártérítést követel a Paks edzőjétől az újságíró

Az edző (jobbra) többször szidalmazta Rónai Gábor újságírót (balra), aki beperelte

Kép forrása: borsonline.hu

Bűnösnek mondta ki a törvényszék Csertői Aurélt. A jogerősen elítélt Paks edzőjétől milliós sérelemdíjat követel az az újságíró, akire rátámadt az Újpest elleni meccs után - írja a Bors Becsületsértés vétségében bűnös Csertői Aurél, akit a Paksi Járásbíróság megrovásban részesített, amiért még 2016 októberében az Újpest elleni bajnoki után rátámadt a Tolnai Népújság szerkesztőjére, egyben a Nemzeti Sport helyi tudósítójára, Rónai Gáborra.A vezetőedző a meccset követően a pályán, majd a sajtótájékoztatón is többször köcsög g..inek nevezte a sajtó munkatársát, aki napokon belül milliós kártérítést követel majd a szakembertől.– Örülök, hogy az eset jogerősen lezárult – mondta a Borsnak Rónai, aki a bírósági ítélettel a kezében most súlyos sérelemdíjat követel az edzőtől.– Az eset óta egy sort sem tudósítottam a Paks meccseiről, úgyhogy az emiatt több százezer forintos kieső keresetemet is követelni fogom, és milliós nagyságrendű sérelemdíjra perelem Csertői Aurélt – tette hozzá az újságíró, aki több milliót kaphat az őt ért atrocitások miatt.A Paks vezetőedzője a bíróság által később meghatározott sérelemdíjon felül további 73 ezer forint bűnügyi költséget is köteles megfizetni az újságírónak, aki reméli, hogy ügye elrettentő erejű lesz a magyar futballtársadalomban.