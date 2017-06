Milliárdokat költenének a honvédségi helikopterek javítására, de nem érteni miért

Csütörtökön jelent meg az Európai Unió közbeszerzési értesítőjében (TED) az a kiírás, melyben a Honvédelmi Minisztérium (HM) vállalkozót keres Mi–24-es harci helikoptereinek nagyjavítására – szúrta ki a Magyar Nemzet A lap felidézte,hogy a kiírás előzményeként a parlament pár hete pótköltségvetést szavazott meg a célra tízmilliárd forint összegben, és jövőre újabb tízmilliárd forint áll rendelkezésre a nagyjavításra.Aa TED-en található dokumentációból az derül ki, hogy első lépésként hat darab Mi–24P változatú gépet vetnének alá komplex ipari nagyjavításnak, majd opcióként, két éven belül további hat Mi–24V változatú gépet.Az a tény, hogy az eljárás tárgyalásos lesz, valamint a pályázóknak az elmúlt három évből legalább öt Mi–24-es nagyjavítását kell felmutatniuk, bizonyossá teszi, hogy az eredeti (szovjet) gyártói jogokat öröklő Vertoleti Rosszii orosz cég lehet csak a győztes – értesült a lap.

A lap azt is felidézte, hogy a múlt hónapban tértek vissza azok a Mi–17-es szállító helikopterek, amelyeket a Vertoleti Rosszii-nál javítottak és amire – a 2016 eleji moszkvai Orbán–Putyin találkozót követően, tavaly nyáron – kötöttek négymilliárd forintos szerződés. A lap szerint a mostani eljárás pedig az idén februári „csúcstalálkozón" hozott stratégiai döntés folyományaként értékelhető.Arról is beszámoltak, hogy a mostani kiírásból is úgy tűnik, hogy. Mivel a kiírásban a nagyjavításon kívül szó esik „kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról" is, ebben a tekintetben elvileg van mozgástér, de biztosat csak a pontos követelményrendszer ismeretében lehetne erről mondani, ami nem nyilvános - írják.Emellett az is problémás, hogy nem nagyon lesz aki repüljön majd és karban tartsa ezeket a gépeket, mivel az elvándorlás miatt a szolnoki helikopterbázison kritikus szintre süllyedt a repülőműszaki katonák létszáma.S ha már a földi csapatok légi tűztámogatásának megerősítése a cél, a pénzt arra is lehetne fordítani, hogy a Gripenek végre képessé váljanak bombázásra, és ehhez jelentős, korszerű irányított bombakészletet vásároljanak számukra – írja forrásaira hivatkozva a lap .