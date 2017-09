Meztelenül, egy vízelvezető aknában találták meg a borsodnádasdi lány holttestét

Vízelvezető aknában találták meg Borsodnádasdon a 17 éves K. Csenge lemeztelenített holttestét. A Bors információi szerint a lány a barátaival az Alsó-tónál szalonnát sütögetett, majd egy fiúval – aki szerelmes volt Csengébe – hazaindult.Csakhogy a lány valamitől rosszul lett és elájult. A fiú azt hitte, meghalt, így egy aknába dobta a testét.– Úgy hallottuk, hogy egy helybéli, 20 éves fiút tartóztatott le a rendőrség – nyilatkozta a Borsnak egy helyi lakos. – Azt is be­szélik, hogy fojtogatásnyomok voltak a torkán. A ruháit rendőrök, tűzoltók és a helyiek is keresik – tette hozzá a férfi.Csenge bátyja könnyes szemmel csak annyit mondott a Borsnak, hogy sem a baráti társaságot, sem ezt a fiút nem ismerték. A történtekről azonban egyelőre ők sem tudnak részleteket. A tinilányt mindenki szerette a faluban, énekelt, rendszeresen járt fellépni is.

Holtan találtak egy 17 éves borsodnádasdi lányt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói az ügyben gyanúsítottként hallgattak ki hétfőn egy 20 éves borosodnádasdi férfit.

Janasóczki Attila, a főkapitányság szóvivője hétfőn az MTI-vel azt közölte, hogy a 17 éves lány eltűnését az apja jelentette be vasárnap délután. A rendőrség a polgárőrséggel és a tűzoltósággal együtt kereste a lányt, s a holttestét éjfél előtt Borsodnádasdon találták meg.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság hétfő esti tájékoztatása szerint az ügyben végzett adatgyűjtések eredményeként hétfőn gyanúsítottként hallgattak ki egy 20 éves borosodnádasdi férfit. A férfi ellen emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a főkapitányság.