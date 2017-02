Mészáros Lőrinc vagyona sokkoló méretűre duzzadt

A felcsúti polgármester/fociklub tulajdonos/vállalkozó az elmúlt hét év alatt egy harminc cégből álló birodalmat épített, amely az építőipartól és a mezőgazdaságtól a turizmuson és borászaton át az autójavításig és legújabban a médiáig átfogja a magyar gazdaságot - írja az Index Mészáros Lőrincnek a 2010-es kormányváltáskor még csak egy cége volt: a 2001-ben alapított, Mészáros és Mészáros Kft., ami gázszerelő cégből közbeszerzéseken induló építkezési vállalattá alakult az évek során.Az elérhető legfrissebb, 2015-ös mérlegek alapján a cégbirodalom 30 cége közül az a 22 cég, amelyeket nem azóta alapított a vállalkozó, összesen 45,3 milliárd forintos bevételt szedett össze, amiből 4,65 milliárd forintos profitot csinált - írják.A lap összegyűjtötte, hogy míg 2006-ban Mészáros cége 19,2 millió forint bevételt ért el, 2015-ben már több mint 20 milliárd forintot. Ez ezerszeres növekedést jelent.Ezt még a világ legmenőbb cégei közül is csak kevés tudta végrehajtani.A Facebook például 2006 és 2016 között „csak" majdnem hatszázszorosára tudta növelni a bevételeit (2006-os 48 millió dollárról 27,6 milliárd dollárra),az Apple pedig ugyanez alatt az idő alatt csak 12-szeresére nőtt.Amelyik cégnek pedig sikerült, például az Amazonnak, annak is több mint tíz év kellett hozzá (kb. 12, 1996 és 2008 között).Mészáros Lőrinc igazi gazdasági súlya nem is feltétlenül abból fakad, hogy sok cége van (bár egyre több van az élet egyre több területén), hanem abból, hogy a sajátján kívül még elég sok céghez köthető a neve. Ezek főleg olyan vállalkozások, amelyeket üzlettársai, bizalmasai, esetleg beosztottjai vezetnek. Ezeket a cégeket a sajtóban gyakran „Mészáros-közeli"-nek nevezik - olvasható az oldalon.Ezeken a vállalkozókon keresztül Mészáros Lőrincnek még a sajátján kívül közel 60 milliárd forintnyi tőkéhez van ilyen-olyan köze.Ezek pedig még csak a legnyilvánvalóbb és egyszerűen visszakövethető kapcsolatok és összefonódások Mészáros Lőrinc körül - összegezte a lap.