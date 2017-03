Mészáros Lőrinc másodfokon is elvesztette a strómanpert

Tavaly augusztusban Mészáros Lőrinc polgári pert indított Szigetvári Viktor ellen, amiért őt több özleményében is a miniszterelnö strómanjának nevezte - írta sajtóközleményében az Együtt. Sajtó-helyreigazítást szeretett volna elérni, de mivel az Együtt honlapja, ahol ezek a közlemények megjelentek, nem sajtótermék, a pert nem nyerhette meg.



Az index azt írja: a bíróság először hiánypótlásra szólította fel Mészárost, hogy mutassa meg, miért nevezhető a párt honlapja sajtóorgánumnak. Ezután újra benyújtotta Mészáros és ügyvédje, azt állítva, hogy az Egyuttpart.hu gazdasági tevékenységet folytat, hiszen adományokat is gyűjtenek, netbolt is működik rajta. A bíróság szerint azonban a párt weboldala nem minősül újságnak, így azt mondta ki 2016 novemberében, hogy sajtó-helyreigazítási keresetnek nincs helye. A Fővárosi Ítélőtábla friss másodfokú ítélete pedig helybenhagyta az elsőfokú ítéletet: így az jogerős, fellebbezésnek helye nincs. Az Ítélőtábla kötelezi Mészáros Lőrincet, hogy fizessen meg az államnak 48.000 (negyvennyolcezer) forint le nem rótt fellebbezési illetéket.



Arra nem derült fény a per során, hogy a szólásszabadság kereteibe belefér-e leírni, hogy Mészáros a miniszterelnök strómanja.