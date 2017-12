Mentes Katalin: az Echo TV nem hírcsatorna, hanem egy talktévé

Mentes Katalinnal, az Echo TV hírigazgatójával a Magyar Idők készített interjút, amely a lap keddi számában jelent meg.



Mentes Katalin hangsúlyozta, a szerkesztőségi rendszertől kezdve az utolsó berendezésig minden vadonatúj. "Lényegében az autóból átültünk egy űrjárműbe. A kilövés megtörtént, fénysebességgel száguldunk" - fogalmazott.



Szavai szerint az Echo nem közöl bulvárhíreket, nem készít "vérhíradót", fő profilja a politika, de követik a sporteredményeket is. A híradó stábjait megduplázták, a technikai lehetőségeik is bővültek, ezért több lesz az élő helyszíni bejelentkezés. Több új vélemény- és vitaműsort indítanak és elkezdik a Jobboldali Budapest című sorozatot is, a műsorban konzervatív gondolkodású emberek mutatják be közösségeiket, a közéleti színtereket, a fővárost, ahogy ők látják.