Megvannak a pótfelvételi ponthatárai

Alap- vagy osztatlan szak Ponthatár Ponthatár Ponthatár gazdálkodási és menedzsment BCE (Székesfehérvár): 390 DE: 319 ELTE (Budapest): 354 jogász DE: 312 PTE: 327 SZTE: 284 kereskedelem és marketing BGE KKK: 280 Edutus (Budapest): 326 METU (magyar nyelvű): 284 pénzügy és számvitel BGE PSZK: 316 (magyar nyelvű) DE: 284 ZSKE: 326 óvodapedagógus DE: 304 EKE (Eger): 288 KE: 280 turizmus-vendéglátás EKE: 318 ME: 314 PE (magyar nyelvű, Veszprém): 376 emberi erőforrások KJF (Budapest): 394 KRE: 282 SZIE (Budapest): 284 gépészmérnöki NJE: 355 ÓE: 280 PTE: 348 programtervező informatikus NYE: 301 PTE (magyar nyelven): 324 DE: 328 kommunikáció és médiatudomány BME (magyar nyelven): 300 METU (magyar nyelven): 312 PPKE: 294

Nyilvánosságra hozták a 2018-as pótfelvételi ponthatárait: a legnépszerűbb szakok között van olyan, amelynek önköltséges formájára a minimális 280 ponttal is be lehetett kerülni, több képzésen azonban 400 körüli ponthatárokat húztak - tudatta az eduline.hu Az idei felvételi legnépszerűbb alapszakjára, a gazdálkodási és menedzsmentre a pótfelvételin sem volt könnyű bejutni - annak ellenére, hogy a diákok csak önköltséges formát jelölhettek meg a jelentkezési lapon.A Budapesti Corvinus Egyeten székesfehérvári campusán például 390, a Budapesti Gazdasági Egyetem magyar nyelvű képzéséhez 350, az angol nyelvűhöz 354 pont kellett. A Budapesti Metropolitan Egyetem angol nyelvű szakjához kereken 400, az Edutus Főiskola budapesti képzéséhez pedig 372 pontot kellett gyűjteni - foglalták össze az oldalukon.Az önköltséges jogászképzéseket is meghirdették az egyetemek a pótfelvételin - az Eötvös Loránd Tudományegyetem levelező képzésére például 286, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nappali szakjára 374, a Pécsi Tudományegyetemre 327 ponttal lehetett bejutni. Szegeden 284-nél, a győri egyetemen 305-nél, Debrecenben 312-nél húzták meg a limitet - írja az eduline.hu.A következő táblázatban a legnépszerűbb szakok ponthatárai láthatók (mindenhol a nappali, önköltséges képzést alapul véve).