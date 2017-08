Megvannak a pótfelvételi ponthatárai

Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat a www.felvi.hu oldalon péntek délután.Az Oktatási Hivatal (OH) MTI-hez eljuttatott közleményében az áll: alapképzésre 3296, felsőoktatási szakképzésre 831, osztatlan mesterképzésre 457, mesterképzésre pedig 513 jelentkezőt vettek fel.A pótfelvételi során azok adhattak be kérelmet, akiket a rendes eljárásban nem vettek fel sehová, vagy akik korábban nem jelentkeztek egyetemre, főiskolára. Jelentkezni az e-felvételi rendszerében lehetett, egyetlen felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére. A pótfelvételi keretében kizárólag önköltséges képzések indultak, ez alól kivételt képzett az ápolás mesterképzési szak három felsőoktatási intézményben, valamint kivételek voltak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyes képzései is.A pótfelvételi ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak a július 26-án meghatározottaknál, ha a szakot korábban az általános eljárásban is meghirdették, vagy a jogszabályi minimumnál (alapképzésen és osztatlan mesterképzésen 280 pont, felsőoktatási szakképzésen 240 pont, mesterképzésen 50 pont), amennyiben a képzést az általános eljárásban nem hirdették meg.A felvettek a felvételi határozatot, a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a felsőoktatási intézménytől kapják meg szeptember első napjaiban.