Megváltozott néhány szabály az országgyűlési választással kapcsolatban

Megváltoztak az országgyűlési választás lebonyolításának egyes szabályai, a korábbihoz képest például több pénzt kapnak az idei tavaszi voksolás lebonyolítói, és bizonyos korábbi nyomtatványok már nem lesznek használhatók.



Az igazságügyi miniszter Magyar Közlönyben megjelent, az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról szóló rendelete alapján a választást lebonyolítók díjazása átlagosan 71 százalékkal nő a négy évvel ezelőttihez képest.



A helyi választási irodák (hvi) tagjai a korábbi 30 ezer helyett 50 ezer forintot kapnak majd. Az a hvi-tag, aki még jegyzőkönyvvezetői feladatokat is ellát a szavazatszámláló bizottság mellett, a korábbi 20 ezer forint helyett 35 ezer forintra lesz jogosult ezért. A szavazatszámláló bizottsági tagok tiszteletdíjának normatívája szintén 20 ezerről 35 ezer forintra emelkedik.



A területi választási irodák (tvi) munkatársainak díjazása is nő, a tvi-tagok a korábbi 80 ezer helyett most 160 ezer forintra jogosultak, ahogyan az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák munkatársainak juttatása is nőtt - a korábbi 40 ezerről 65 ezerre.



Módosultak a választáson használandó nyomtatványok is, például a jelölőszervezet bejelentésére szolgáló korábbi nyomtatványok az idei parlamenti voksolás kitűzését követően már nem használhatók. Újdonság, hogy a jelölő szervezet e-mail-címre értesítést kérhet a nevében benyújtott jogorvoslati kérelmekről. Módosult mások mellett a jelölőszervezet emblémájának képfelbontására vonatkozó előírás is.