Megújul a VÉSZ - A felhasználók javaslatait is várja a katasztrófavédelem

A felhasználók javaslatait, észrevételeit is várja a katasztrófavédelem a Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás (VÉSZ) fejlesztéséhez - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője kedd reggel az M1 aktuális csatornán.



Hajdu Márton ismertette: négy éve üzemelték be a rendszert, azóta már átesett egy komolyabb ráncfelvarráson, de a fejlesztéshez továbbra is várják a felhasználók, köztük az újságírók tapasztalatait. A visszajelzéseket folyamatosan gyűjtik, és ha lehet, a következő frissítéskor beépítik a rendszerbe - fűzte hozzá.



Elmondta azt is, hogy egy-egy katasztrófa idején ugrásszerűen megnő a VÉSZ-applikáció felhasználóinak száma, akár 60-70 ezerre, nyugodtabb időszakokban pedig körülbelül 20 ezren lehetnek.