Megszüntették "Kisbandi" letartóztatását

Megszüntette "Kisbandi", vagyis az egykor az alvilág bankáraként emlegetett L. A. letartóztatását a Debreceni Ítélőtábla, és a másodfokú eljárás befejezéséig elrendelte bűnügyi felügyeletét - mondta az intézmény szóvivője csütörtökön az MTI-nek.



Fórizs Ildikó közölte: a július 30-án hozott határozat szerint a vádlott a kijelölt lakását engedély nélkül nem hagyhatja el, mozgását nyomkövetővel ellenőrzik.



"Kisbandiék" ügyében a másodfokú tárgyalás várhatóan októberben kezdődik az ítélőtáblán - tette hozzá.



A Debreceni Törvényszék tavaly júliusi ítéletében különösen nagy kárt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen, számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekményekkel elkövetett csalás bűntettében hat vádlottat ítélt 3,5-5 év közötti fegyházra. A hatodrendű vádlott, L. A. 5 évet kapott azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.



Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség és a védelem is fellebbezett, így került az ügy a táblabíróságra, amely most megszüntette "Kisbandi" letartóztatását.



Simon Ernő debreceni fellebbviteli főügyésznek az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint "a vádlott kiterjedt bűnözői kapcsolatai, széleskörű idegennyelv-ismerete, az Európai Unió területén és azon kívüli országokban fennálló üzleti és egyéb érdekeltségei, külföldi családi kapcsolatai változatlanul szökésének reális veszélyét jelentik", de fennáll a bűnismétlés veszélye is. A főügyészség álláspontja szerint az elektronikus nyomkövetés csökkenti ugyan a szökés veszélyét, de a megakadályozására nem alkalmas.



Simon Ernő emlékeztetett arra, hogy vádlottat 2015-ben nemzetközi elfogatóparancs alapján külföldön fogták el, mivel a büntetőeljárás alatt megszökött. A fellebbviteli főügyészség mindezek miatt, a vádlott letartóztatásának elrendelése céljából fellebbezett a végzés ellen, így a kényszerintézkedés ügyében a Kúria dönt majd.