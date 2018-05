Megszűnhet a Párbeszéd frakciója, mivel a liberális Bősz Anett kilépésével nincs meg a szükséges létszám

Tisztában vagyunk a méretünkkel, azzal is, hogy a legkisebb szövetséges vagyunk, de úgy láttuk: a kisebb szövetségest nem tekintik valódi szövetségnek, és a Liberálisok nem kaptak volna elegendő felszólalási lehetőséget és önállóságot a parlamenti munkában

A Liberálisok képviseletében parlamentbe jutott Bősz Anett kilép a Párbeszéd országgyűlési frakciójából, tudta meg az Index . A lap értesüléseit megerősítette a képviselő.A választásokon csak három, eredetileg is a Párbeszédben dolgozó politikus jutott mandátumhoz, így önállóan nem alakíthattak volna frakciót. Az ötfős frakció az MSZP–Párbeszéd listáján helyet kapó, liberális Bősz Anettel és a Párbeszéd padsoraiba átülő, MSZP-s Burány Sándorral jött össze – idézte fel a lap.Ennek következtében alakulhatott külön MSZP- és Párbeszéd-frakció is, amelyek terveik szerint frakciószövetségben dolgoztak volna együtt az új parlamentben.– nyilatkozta az Indexnek a képviselő.A Párbeszéd frakcióvezetője, Szabó Tímea szerint Bősz Anett kilépése mögött Fodor Gábor áll.– reagált a hírre Szabó Tímea, aki elmondta azt is, hogy a Párbeszéd frakciója az Országgyűlés Hivatalától és a sajtóból értesült Bősz Anett szándékáról.A Magyar Szocialista Párt nem zsarolható, és pénzért nem hajlandó engedményeket tenni, reagált Bősz Anett kilépésére Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője.– mondta az Indexnek az MSZP-s politikus.Sejtések szerint a frakció megszűnésével járó kilépés hátterében egy megállapodás állhat, amely Molnár Gyula, a szocialisták azóta lemondott elnöke, Fodor Gábor, a Liberálisok elnöke és Karácsony Gergely, a Párbeszéd elnökségi tagja között született még a választások előtt. Eszerint az MSZP évi 60 millió forinttal támogatja a parlamentben a Liberálisok működését, erről azonban az MSZP vezető testületei nem tudtak. Az iratot most jogászok vizsgálják.A parlamentben jelenleg Mellár Tamás az egyetlen független képviselő, de az nem valószínű, hogy ő csatlakozna a Párbeszéd frakciójához. A képviselőknek így most legalább hat hónapig függetlenként kell tovább dolgozniuk. Ezután merülhet fel ismét egy frakció megalakítása.Elismerte, létezik írásos megállapodás a Liberálisok elnöke és a MSZP elnöke között az együttműködésről. Előzőleg Bősz Anett azzal indokolta döntését, hogy az elmúlt hetekben azt tapasztalták, partnereik nem teljesítik az együttműködésre vonatkozó, szóban, illetve írásban vállalt kötelezettségeiket.Tóth Bertalan közölte, pár héttel ezelőtt Fodor Gábor, a Liberálisok elnöke jelezte a dokumentum meglétét, azonban az az MSZP irattárában nem lelhető fel. A zoom.hu írt arról pénteken, hogy Molnár Gyula, az MSZP volt elnöke különalkut kötött Fodor Gáborral a választás előtt, egyebek mellett arról: a szocialisták évente 60 millió forinttal támogatják "nem hivatalos" szövetségesüket.Az MSZP frakcióvezetője úgy fogalmazott: "a megállapodást (Fodor Gábor) kedden adta át, amely valóban pénzügyi kötelezettséget ró vagy rótt volna a szocialista pártra". Hozzátette azonban, sem az MSZP elnöksége, sem a választmány nem hozott előzetesen döntést a dokumentumban foglaltakról, tehát ilyen megállapodás megkötésére nem volt felhatalmazva az MSZP elnöke.Tóth Bertalan elmondta, a megállapodást jogi szakvéleménnyel együtt a párt központi pénzügyi ellenőrző bizottsága elé viszi, hogy megvizsgálják a lehetséges következményeket. Ezenkívül összehívta a párt gazdálkodásával foglalkozó párttanácsot is. Arra a kérdésre, hogy a megállapodással kapcsolatban felmerülhet-e az MSZP elnökének egyéni felelőssége, azt válaszolta, a megfelelő párttestület fog állást foglalni a kérdésben, nem szeretne ítélkezni.Az MSZP frakcióvezetője úgy vélte, Bősz Anettől elvárható, hogy mandátumát visszaadja. Megjegyezte, politikai nézeteltérés nem volt közöttünk.Beszámolt arról, hogy az Országgyűlés Hivatalától előbb értesültek Bősz Anett kilépéséről, mint hogy megkapták volna Fodor Gábor hivatalos levelét.Bősz Anett nyilatkozatával kapcsolatban, miszerint nem teljesültek a politikai és technikai feltételek, azt mondta, "a politikai feltételek adottak voltak", a megállapodásuknak megfelelően Bősz Anett képviselhette a liberális értékeket a frakciókban, az anyagi feltételeket szintén teljesítették. "Úgy látszik, ez Fodor Gábornak nem volt elég" - jegyezte meg, hozzátéve: "sajnálom, hogy Fodor Gábor (...) számára a NER lebontása (...) sokadlagos kérdés".