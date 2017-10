Megszavazták: megváltozik Csongrád megye neve

Csanádpalota főterén

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter - aki fideszes képviselőként jegyezte a most elfogadott javaslatot Kovács Zoltánnal közösen - korábban szimbolikus jelentőségűnek nevezte a névváltoztatást, utalva arra, hogy a több mint tucatnyi települést magában foglaló térségben ma is csanádi identitás él.A tárcavezető kitért arra is, hogy az 1030-ban alapított Csanád megye 1920 után az ország közepéből a szélévé vált, az országhatárt megváltoztató erőszakos trianoni diktátumon túl pedig a tanácsrendszer is pusztítást jelentett a térségnek.

Szeretnénk visszaadni Makónak és a csanádi térségnek a megbecsülését azzal, hogy 2020. június 04-től, Trianon 100. évfordulóját követően visszaállítjuk Csanád megyét a megye elnevezésében, így Csanád megye ismét felkerül Magyarország térképére – mondta el portálunknak Lázár János, Hódmezővásárhely és Makó térségének országgyűlési képviselője, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

- Az indítvány Makóról, valamint a térségében lévő településekről szól és innen származik, hiszen Csanád vármegye korábbi központja Makó városa volt. Az átnevezéssel a Kormány azt üzeni a trianoni határokon belül és kívül maradt csanádiaknak, hogy tisztelettel tekint a történelemben betöltött szerepükre, és elismeri Makó városának a Csanád vármegye vezetésében elvégzett munkáját.A Makóról indult névváltoztatási kezdeményezést a megyei közgyűlés június 30-án tárgyalta meg, és támogatását fejezte ki ahhoz, hogy a megye elnevezése Csongrád-Csanádra módosuljon.