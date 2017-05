Megszavazták: az EP a durvább eljárást indíthatja el Magyarország ellen - reakciók

Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke az uniós alapértékek betartatását szolgálja. A 7. cikk (1) bekezdése szerint a Tanács megállapíthatja, hogy egy tagállam esetében fenn áll az uniós alapértékek megsértésének egyértelmű kockázata és konkrét ajánlásokat fogalmazhat meg a tagállam számára, hogy megelőzze az alapértékek tényleges megsértését.

A cikkelyt a tagállamok egyharmada, vagy az Európai Parlament vagy a Bizottság aktiválhatja.

A Tanácsnak négyötödös többséggel kell döntést hoznia, miután kézhez kapta a Parlament kétharmados (a képviselők abszolút többségét is kitevő) többséggel elfogadott beleegyezését.

A következő fázis a 7-es cikkely (2) bekezdése, ahol a tagállamok egyharmada vagy a Bizottság javaslata alapján a Tanács megállapítja, hogy az alapértékek az adott országban ténylegesen sérültek-e.

A Tanácsnak egyhangú döntést kell hoznia és az EP hozzájárulására is szükség van. A 7-es cikkely (3) bekezdése a konkrét szankciókat indítja el, ami a tanácsi szavazati jog felfüggesztését is jelentheti.

Reakciók

A magyarországi helyzetről beterjesztett két határozattervezet közül a szigorúbbat fogadta el szerdán az Európai Parlament (EP) plenáris ülése, amelynek értelmében a testület megkezdi az előkészítését az uniós szerződés hetedik cikkelye szerinti eljárás megindításának Magyarországgal szemben.Az áprilisi plenáris vita nyomán készült előterjesztést a szociáldemokrata, liberális, zöldpárti és radikális baloldali képviselőcsoport együtt nyújtotta be.A határozat szerint Magyarországon fennáll a kockázata az uniós alapértékek súlyos megsértésének, s ezért az EP utasítja belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságát, hogy készítsen jelentést Magyarországról, hogy az EP szavazhasson az uniós szerződés hetedik cikke első lépésének megindítására vonatkozó indoklással ellátott javaslatról.Az áprilisi plenáris vita nyomán született szövegben a képviselők úgy látják, hogy a magyarországi alapjogok helyzete alapján el kell indítani azt a hivatalos eljárást, amelyből kiderül, hogy fennáll-e az uniós alapértékek megsértésének egyértelmű kockázata.• azt kérik, hogy indítsák el a 7-es cikkelyt és utasítják az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy készítsen plenáris szavazásra kerülő különjelentést Magyarországról• felszólítják a magyar kormányt, hogy helyezze hatályon kívül a menedékkérőkkel és civil szervezetekkel kapcsolatos szabályokat szigorító törvényeket és állapodjon meg az amerikai hatóságokkal a CEU ügyében, hogy az egyetem továbbra is szabadon működhessen Budapesten• felszólítják a Bizottságot, hogy szigorúan ellenőrizze az uniós források magyar kormány általi felhasználását.A képviselők szerint az elmúlt néhány év magyarországi fejleményei nyomán súlyosan romlott a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok helyzete, Magyarország pedig az EU számára olyan tesztet jelent, amelynek során bizonyíthatja, hogy képes megvédeni alapvető értékeit egy tagállammal szemben. A képviselők megismétlik az EP 2016. október 25-i állásfoglalásának következtetését, miszerint szükség van az uniós alapértékek védelmét ellátó uniós mechanizmusra.Az MSZP elnöke szerint az Európai Parlament (EP) szerdai határozat egyértelműen jelzi, hogy Európának elege van abból, amit a magyar kormány tesz.Molnár Gyula a döntésre reagálva budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy néhány nappal az uniós csatlakozás 13 évfordulója után a magyar kormány Európa "szégyenpadjára próbálja húzni" az országot.Az Európai Parlament magyar kormánynak szóló üzenete egyértelmű és világos, az a demokráciaellenes döntések, a civilekről szóló törvény, a szabad egyetemek elleni támadás miatt született - közölte.A politikus leszögezte, hogy a szavazás nem Magyarországról, hanem a kormányról szólt. Nem jelenti azt, hogy megszűnt volna az ország uniós tagsága, de elindult a szavazati jog felfüggesztésének folyamata, ami példátlan történelmi helyzet - fogalmazott Molnár Gyula. Hozzátette, hogy a döntést nem Brüsszel, nem Soros György, hanem a jobboldali szavazatokkal is támogatott Európai Parlament hozta meg.A határozat nem jelent semmilyen gazdasági szankciót, rövid távon semmilyen kárt nem okoz a magyar embereknek - hívta fel a figyelmet.A pártelnök kijelentette: innentől kezdve a 2018-as választások tétje, az, hogy "Orbán Viktor, vagy Európa". Az MSZP le akarja váltani a kormányt és Európában szeretne maradni - tette hozzá.A Tavares-jelentés után itt a Soros-jelentés - reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán arra, hogy az Európai Parlament (EP) a hetes cikk szerinti eljárás előkészítését kéri Magyarországgal szemben.A miniszter az MTI-nek kifejtette: az európai intézmények egyértelműen nem tudják elfogadni azt, hogy Magyarország kormánya minden nemzetközi nyomásgyakorlás ellenére olyan migrációs politikát folytat, amelyben kizárólag Magyarország és a magyar emberek biztonságát tartja szem előtt.Egy korábbi, a magyar kormányzatot elmarasztaló jelentést jegyző portugál zöldpárti EP-képviselőre utalva úgy vélte, a mostani európai parlamenti szavazás "gyakorlatilag egy Tavares-jelentés helyett egy Soros-jelentésről szólt, Soros György hálózatának egy újabb támadását láthatjuk Magyarországgal szemben".Szijjártó Péter hangsúlyozta: teljesen mindegy, hogy "milyen nyomást akarnak ránk gyakorolni", teljesen mindegy, hogy milyen jelentéseket fogadtatnak el az EP-vel, a magyar kormány csak Magyarország és a magyar emberek biztonságát tartja szem előtt. Mindenki biztos lehet abban, hogy "Magyarországra egyetlen egy illegális bevándorló sem teheti be a lábát" - jelentette ki a külügyminiszter.A DK szerint ha Orbán Viktor miniszterelnök a jövő évi választás után is a helyén marad, akkor az ország elbúcsúzhat az uniós tagságától. A párt szóvivője ezzel az Európai Parlament (EP) szerdai határozatára reagált.Gréczy Zsolt sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: Orbán Viktornak mára már nem maradt támogatója Európában. Ezt azzal magyarázta, hogy a határozat elfogadását a Fidesz pártcsaládjához tartozó EP-képviselők is támogatták.A fideszes politikusok azt fogják "hazudni", hogy megtámadták a magyar embereket, de ez nem igaz, az EP-képviselőknek azért van elegük Orbán Viktorból, mert szeretik Magyarországot és "már nem tudják tétlenül nézni ezt a rombolást" - közölte a szóvivő. Nem csak az uniónak, de a jóérzésű magyaroknak is elegük van abból a politikából, amelyik "csal, lop, kiárusítja az országot az oroszoknak, el akarja hagyni Európát, egyetemeket zárat be és civil szervezeteket vegzál" - tette hozzá.A történelem válaszút elé állította a magyarokat, vagy Orbán Viktor, vagy Európa. A DK Európát, az európai Magyarországot, az európai életet választja - összegzett Gréczy Zsolt.A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az Európai Parlament (EP) szerdai határozata arról tanúskodik, hogy az uniós képviselők is Soros György "kottájából játszanak".Hidvéghi Balázs délutáni budapesti sajtótájékoztatóján arra reagált, hogy a testület plenáris ülése a magyarországi helyzetről beterjesztett két határozattervezet közül a szigorúbbat fogadta el, amelynek értelmében megkezdik az előkészítését a hetedik cikkely szerinti eljárás megindításának.A kommunikációs igazgató üdvözölte, hogy a néppártiak többsége nem támogatta a jogszabálytervezetet. Annak ellenére, hogy Soros György "személyesen lobbizott Magyarország ellen", a néppártiak nagyobbik része az enyhébb határozattervezetre szavazott - emelte ki.A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja felháborítónak nevezte az uniós parlament szerdai határozatát és elutasította az újabb politikai támadást Magyarországgal szemben. A többi magyar képviselőcsoport a Jobbik kivételével támogatta a határozatot.A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja közleményében kijelentette, a baloldali frakciók által beterjesztett, Magyarországot elítélő határozat célja az illegális bevándorlás Magyarországra kényszerítése.Véleményük szerint a "valóságtól teljesen elrugaszkodott, számos torzítást tartalmazó szöveg" vizsgálatot kezdeményez, amelynek eredménye alkalmas lehet a jövő évben esedékes magyar országgyűlési választások befolyásolására, valamint a bevándorláspolitikával kapcsolatos nyomásgyakorlásra. A képviselők üdvözölték, hogy a "bevándorláspárti Soros György folyamatos nyomásgyakorlása" ellenére az Európai Parlament képviselőinek jelentős része nem támogatta a "baloldal hazug rágalmait" és csak kiegyensúlyozott vizsgálatot fogad el a vitatott kérdésekben.Kijelentették, a magyar kormány nyitott a vitatott jogszabályokkal kapcsolatos párbeszédre az Európai Bizottsággal. Az illegális migrációt elutasító politikát azonban nem fogja feladni, mert a jövőben is csak a magyarok dönthetik el, kikkel élnek együtt Magyarország területén - hangsúlyozták.Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában kijelentette: Európa erős szövetséges az "orbáni önkény" elleni harcban.A képviselő az "orbáni rezsim" leleplezése és európai elszigetelése szempontjából morális és politikai áttörésként értékelte az Európai Parlament állásfoglalását. Aláhúzta, az állásfoglalás rámutat a korrupcióval való összefonódásra, sürgetve, hogy az Európai Bizottság "nézzen jobban Orbánék körmére" az uniós pénzek elköltése terén.Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője közleményében kijelentette, az Európai Parlament határozatával Orbán Viktor és a Fidesz körül végérvényesen elfogyott a levegő Európában."A következmények hosszú távon súlyosak is lehetnek Magyarország számára. Egy évünk arra, hogy még mielőtt durva szankciók születnek, eltakarítsuk az Orbán-kormányt és Magyarországot visszavezessük az európai útra" - fogalmazott a képviselő.Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője nyilatkozatában kijelentette az Európai Parlament megmutatta, hogy a képviselők többsége pártállástól függetlenül látja, hogy a magyar kormány rendszerszerűen és súlyosan sérti az Európai Unió alapértékeit, a demokráciát, az emberi jogokat, a jogállamot."A közös értékeken alapuló Európai Unióban nem látják szívesen azt, aki a saját hatalma érdekében minden értékeket semmibe vesz. A liberális demokrácia normáinak helyreállítása Magyarországon elsősorban a magyar polgárok érdeke, ezért a Demokratikus Koalíció teljes mértékben támogatja a ma elfogadott határozatot" - jelentette ki a képviselő.Molnár Csaba, a DK EP-képviselője nyilatkozatában kijelentette, "egész Európának elege van Orbánból, abból, hogy tönkre akarja tenni Magyarországot és Európát. Abból a politikából, amely csak lop, kiárusítja az országot az oroszoknak és el akarja hagyni Európát".Véleménye szerint az unió annak az orbáni politikának akar véget vetni, amely miatt "ma több mint három millió magyar nyomorog, mindennap ötvenezer magyar gyerek éhezik". Európa védi a magyar embereket a korrupt fideszes kormánnyal szemben, akik csak saját meggazdagodásukkal foglalkoznak - jelentette ki.A Jobbik által delegált Balczó Zoltán független képviselő az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában arról tájékoztatott, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselői elutasították az Európai Parlament 7. cikk elindításáról szóló állásfoglalását, amely eljárás végén Magyarországgal szemben súlyos szankciókat vezethetnek be.Elmondta, a Jobbik képviselői elfogadhatatlannak ítélték az Európai Néppárt által benyújtott indítványt is, amelyben a képviselőcsoport tagjai ugyancsak bírálták az eredményes határvédelem érdekében meghozott - a magyar Országgyűlésben a Jobbik által is támogatott - jogszabályokat.Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarországért EP-képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy vélekedett, hogy az Európai Parlament döntésével világossá tette: nem lehet az unió alapértékeit semmibe venni.Kijelentette, a magyar kormány működése veszélyezteti az európai értékeket, veszélyt jelent az unióra és egész Európára nézve, szembefordul saját polgárainak többségével is. Az európai intézmények határozott fellépése gátat szabhat a demokratikus jogállam lebontásának - hangsúlyozta.A Jobbik képviseletében mandátumot szerzett Morvai Krisztina független képviselő felszólalásában hangsúlyozta, az EP határozata kontraproduktív, hiszen minél jobban támadják Magyarországot, a magyarok annál jobban kiállnak mellette.Kijelentette, "a hazánk a miénk, mi döntjük el, hogy kivel szeretnénk együtt élni és nem kényszeríthetnek ránk idegen bevándorlókat". Senki sem rossz ember attól, hogy a saját otthonába nem akar befogadni idegeneket az európai unió akarata ellenére sem - vélekedett a képviselő.