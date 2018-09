Megszavazta az EP Sargentini-jelentést - Szijjártó: ez a bevándorláspártiak bosszúja

Fotók: MTI/Illyés Tibor



Megszavazta az EP a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentést

Lengyel parlamenti alelnök: a döntés megkérdőjelezi az EU egységét

Fideszes EP-képviselők: a döntés bevándorláspárti politikusok kicsinyes bosszúja

KDNP: az unió parlamentje kiállította a bizonyítványt magáról

KDNP: Európa nagy veszélyben van

Elfogadták a jelentést

Az Európai Parlament képviselői szavaznak a Sargentini-jelentésről a parlament plenáris ülésén, Strasbourgban 2018. szeptember 12-én.

Fotó: MTI

Salvini: a Liga a jelentés ellen szavaz

Kormányszóvivő: kirajzolódtak az EP-választások előtti erők

Alapjogokért Központ: kezdjük a fától nem látni az erdőt

- mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai sajtótájékoztatóján, Budapesten.A tárcavezető hangsúlyozta: a dokumentum elfogadásával Magyarországot és a magyar embereket azért ítélik el, mert "bebizonyítottuk, hogy a migrációra nincs szükség és a migrációt meg lehet állítani"., mert az európai szerződések egyértelmű rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva a tartózkodó szavazatokat nem számolták bele a végeredménybe. A szükséges jogorvoslati lehetőségeket áttekintik - tette hozzá.A külügyminiszter kiemelte: a döntés újabb világos bizonyítéka annak, hogy az EP-ben masszív többségben vannak a bevándorláspárti politikusok. Azt is tudtuk, de ma be is bizonyosodott: az Európai Néppártban (EPP) is többségben vannak a bevándorláspártiak - magyarázta.Kifejtette:, amelynek értelmében a liberálisok, a szociáldemokraták és a néppártiak most Magyarországot elítélő csoportjai között egy bevándorláspárti koalíció jönne létre azzal a céllal, hogy május után is bevándorláspárti politikát folytasson az EU, és legyen lehetőség bevándorlókkal elárasztani a kontinenst.A tárcavezető úgy vélte, a döntésben szerepet játszott, hogy a döntéshozók tudták: Magyarország migrációpárti politikát soha nem fog elfogadni, végrehajtani, a magyarok világos döntést hoztak, hogy Magyarország soha nem lesz bevándorlóország.Mint mondta, a magyarok arról is döntöttek, hogy csak "mi határozhatjuk meg, kivel akarunk együtt élni itt az országban", és a kormánynak kötelessége megvédeni az emberek biztonságát és a határokat.Szijjártó Péter kijelentette:A kormány a cáfolatát tényszerűen egy 108 oldalas dokumentumban minden EP-képviselőnek eljuttatta, de a vita bebizonyította, hogy a tények nem számítottak - közölte.Kitért arra: 69 megállapítás van a jelentésben, amelyből 13 olyan ügyre vonatkozik, amelyeket már elrendeztek. Ezeket újranyitja a jelentés, vagyis azt mondja, hogy felesleges megállapodni az uniós intézményekkel, mert egy másik intézmény bármikor újranyithatja az ügyet - mutatott rá.A külügyminiszter szerint 19 olyan ügy van a jelentésben, amelynél folyamatban van a párbeszéd, az eljárás, a konzultáció. 37 hamis, hazug, méltatlan, alaptalan, Magyarországot sértő vád is van benne, ezeknek nincs közük a valósághoz - mondta, példaként említve, hogy antiszemitizmussal vádolja Magyarországot a jelentés, azt állítja, hogy nincs sajtószabadság az országban, és sérül az akadémiai szabadság.Szijjártó Péter kiemelte: azért harcolnak, hogy olyan EP, Európai Bizottság és EPP legyen, ahol a bevándorlást ellenzők vannak többségben.Kérdésre közölte:Azonban világossá vált, hogy a migráció kérdésében komoly megosztottság van az EPP-n belül. Azért küzdünk, hogy "a mi álláspontunk kerüljön többségbe", hogy az EPP visszatérjen a kereszténydemokrata útra, ami az európai identitás megőrzését, a kereszténydemokrata hagyományokhoz való ragaszkodást jelenti - mondta. Ezért "küzdünk, amíg lehet" - fűzte hozzá.***Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tart a Sargentini- jelentés szavazásával kapcsolatban.Megszavazta a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentést szerdán az Európai Parlament (EP), a plenáris ülésen 448 igen szavazattal, 197 ellenében, 48 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők a dokumentumot.A jelentés elfogadásához a leadott voksok több mint kétharmadára, valamint az összes képviselő abszolút többségének támogatására, vagyis legalább 376 szavazatra volt szükség, a tartózkodás nem számított leadott szavazatnak. Szükség volt a Fideszt is soraiban tudó Európai Néppárt legalább részleges támogatására is, s sajtóhírek szerint a belga, a finn, a görög, a holland, a lengyel, a luxemburgi, az osztrák, a portugál és a svéd tagpártok képviselői is igennel szavazhattak.A zöldpárti Judith Sargentini által összeállított és az EP illetékes szakbizottságában korábban már nagy többséggel jóváhagyott dokumentum szerint Magyarországon fennáll a veszélye az uniós értékek súlyos és rendszerszintű sérülésének, ami indokolja az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítását.A magyar jogállamiság ügye a szavazás nyomán az uniós tagországok kormányainak tanácsa elé kerül, amely négyötödös többséggel dönt majd arról, valós-e a veszélye annak, hogy Magyarországon csorbulnak az Európai Unió alapértékei.A szövegben számos aggályosnak ítélt kérdést felsoroltak az alkotmányossággal, a választási rendszerrel, az igazságszolgáltatás függetlenségével, a korrupcióval kapcsolatban, ahogy a véleménynyilvánítás, a tudományos élet, az egyesülés és a vallás szabadságával, a kisebbségek és a menedékkérők jogaival, az egyenlő bánásmóddal összefüggésben is.A hetes cikk olyan többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely az uniós alapértékek súlyos és rendszerszintű megsértése esetén végső soron akár az érintett állam szavazati jogának felfüggesztésével vagy más komoly szankcióval is járhat, de ehhez az összes többi EU-tag egyöntetű támogatására van szükség, amit elemzők szinte kizártnak tartanak.Az uniós alapszerződés hetedik cikke szerinti eljárás kezdeményezése Magyarországgal szemben megkérdőjelezi az Európai Unión (EU9 belüli szolidaritást és egységet - hangsúlyozta szerdán az MTI-nek nyilatkozva Ryszard Terlecki, a lengyel alsóház alelnöke, a kormányzó Jog és Igazságosság frakcióvezetője.Terlecki nyilatkozatában arra reagált, hogy az Európai Parlament (EP) elfogadta a magyarországi jogállamisági helyzetről szóló Sargentini-jelentést. A lengyel politikus szerint a lépés kockázatos, mert a jövő évi európai parlamenti választások előtt "megerősíti a széttartó tendenciákat".Az alelnök kiemelte az erős EU fontosságát és kifogásolta: az uniós intézményekben "egyes személyek arra törekednek, hogy több sebességre osszák Európát". A közép-európai térség országait ez arra készteti, hogy megerősítsék együttműködésüket - szögezte le Terlecki.Jogi értelemben érvénytelen a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentés európai parlamenti (EP-) elfogadása, ugyanis csak a szavazási szabályok megsértésével sikerült elérni a kétharmados többséget - hangoztatták fideszes EP-képviselők a szerdai ülés után.A strasbourgi sajtótájékoztatón Szájer József kijelentette, hogy "a döntés bevándorláspárti politikusok kicsinyes bosszúja (...), Magyarországot azért ítélik el, mert tudják, hogy soha nem fogja elfogadni a migránsbarát politikát".A dokumentumot Szájer József "hazugságokon alapuló, koncepciós vádiratnak" nevezte, amely tele van tárgyi tévedésekkel és kiforgatja a tényeket.Hozzátette, a vizsgált ügyek túlnyomó része nem tartozik az Európai Unió hatáskörébe, a 69 megállapításból 13-at már rendeztek, számos másikról pedig még zajlik a kötelezettségszegési eljárás.A kormánypárti politikus szerint olyan szervezet mondott ítéletet, amelyik képtelen megőrizni a kontinens kultúráját, megvédeni a határait és növelni versenyképességét. Azt a tagállamot ítélték el, amelyik képes minderre - mutatott rá a KDNP frakcióvezetője.Harrach Péter szerint nem nevezhető elegánsnak, hogy az ítélet egy fércmű alapján történt, ami a politikai hazugságok versenyében is dobogós helyre számíthat. Mint fogalmazott: az is tény, hogy a 2/3-os eredményt csak a tartózkodások kizárásával érték el.Megjegyezte: ellenfeleik megnyilatkozásai során magas hőfokú gyűlöletet tapasztalhattak, de "ez természetesen nem befolyásolhat minket abban, hogy igazságunk tudatában folytassuk a küzdelmet és a belső építkezést."A magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentést szerdán szavazta meg az Európai Parlament (EP), a plenáris ülésen 448 igen szavazattal, 197 ellenében, 48 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők a dokumentumot.Európa ma nagy veszélyben van, mert parlamenti képviselői tévednek Európa gyökerei és pozíciója tekintetében - mondta Vejkey Imre, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-helyettese szerdán újságíróknak.A kisebbik kormánypárt országgyűlési képviselője szerint az érintett képviselők Európa keresztény gyökereit nem veszik tudomásul, sőt kifejezetten tagadják, egyidejűleg azonban óvakodnak attól, nehogy bármivel is megsértsék a muzulmánokat, akikről azt képzelik, hogy örömmel veszik majd át az ő világi, multikulturális világképüket.Európában ma a hamis szabadság eszméje uralkodik, mert olyan emberek irányítják Brüsszelből és Strasbourgból, akik felszabadítónak érzik magukat, túlkapásaikat pedig erkölcsi vívmányok módjára ünneplik. Európa fővédnökei ma nem a keresztény értékekből, hanem az általuk alkotott, úgymond egyetemes emberi jogokból "ácsolnak" maguknak hamis kereszténységet, hamis kereszténydemokráciát - értékelt Vejkey Imre.Álláspontja szerint olyannyira elvakította ezeket az embereket egy utópikus jövő hiú és öntelt ábrándja, hogy már ösztönből is elfojtják a nemzeti-keresztény véleményeket a "szabadság és a tolerancia" nevében.Vejkey Imre kijelentette: az igazi Európa a kereszténység jegyét viseli magán, az igazi Európa védjegye a nemzetállam.Arra szólított fel, hogy "ne adjuk fel alapelveinket és mércéinket, vagyis ne adjuk fel a szabadságunkat és Istenbe vetett hitünket, még akkor sem, ha az Európai Parlament és a bizottság hangja hangosabb a miénknél", ők ugyanis nem a többség, csak egy hangos kisebbség.A KDNP-s politikus úgy fogalmazott: ebben a harcban jó magyarnak lenni."Büszkék vagyunk arra, hogy támadnak minket ezeréves értékeink miatt" - folytatta, hozzátéve: az igazság a mi oldalunkon áll. Kijelentette: "nem kérünk progresszív jövőjükből, nem kérünk a gondolatrendőrségükből, mely már a mai szavazáson is büntetni akar".Ők attól félnek, hogy egyre több követőnk lesz a velük szembeni ellenállás területén, s ezáltal egyre több nemzet fog nekik ellentmondani - mondta Vejkey Imre.Megszavazta a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentést szerdán az Európai Parlament (EP), a plenáris ülésen 448 igen szavazattal, 197 ellenében, 48 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők a dokumentumot.A Liga képviselői a Sargentini-jelentés ellen szavaznak az Európai Parlamentben szerdán - tudatta az olasz kormánypárt vezetője közösségi oldalán szerdán.Nem lehet népeket és szabadon választott kormányokat elítélni, főleg ha ellenőrizni akarják az ellenőrizetlen migrációt - írta Matteo Salvini.A Liga vezetője a RAI olasz közszolgálati televízió népszerű politikai talk-show-jában, a Porta a Portában kedd éjszaka elmondta: olyan új európai erőben gondolkodik, amelyet az Európai Néppárt és egy alakuló, a nacionalistákat, populistákat egyesítő szervezet alkotna.Matteo Salvini kifejtette, a Liga és európai szövetségesei azon dolgoznak, hogy a tavaszi európai parlamenti választások révén új erőviszony jöjjön létre Európában."El akarjuk végre távolítani az Európát rosszul kormányzó baloldalt, megszüntetve a szocialista-kereszténydemokrata kettősséget" - jelentette ki.A Liga mellett a Hajrá Olaszország európai parlamenti képviselői sem támogatják a Magyarországgal szembeni uniós fellépést. Olasz sajtóértesülések szerint Silvio Berlusconi, a párt elnöke ezt telefonon tudatta Orbán Viktorral.A másik olasz kormánypárt, a baloldali Öt Csillag Mozgalom (M5S) EP-frakciója megszavazza a Sargentini-jelentést. Az M5S blogján közölt magyarázat szerint "Orbán Merkel, Berlusconi és Juncker szövetségese, és nem Olaszország barátja, ezt bizonyítja minden egyes alkalommal, amikor nemet mond a (migránsok) áthelyezésére".Matteo Salvini ezt úgy kommentálta, hogy a két olasz kormánypárt ellentétes EP-voksa nem jelent problémát.Az EP-ben a Ligának 6, a FI-nek 11 képviselője van, az M5S 14 fős küldöttséggel bír, a balközép Demokrata Párt (PD) pedig 26 képviselővel rendelkezik.Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a Sargentini-jelentés vitájában megmutatkoztak az európai parlamenti (EP) választások előtti küzdelem lényegi elemei, az összecsapó erők.A kormányszóvivő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában szerda reggel azt mondta: azért is érdemes belenézni a keddi vitába, mert az pontos képet ad a Magyarország elleni "boszorkányüldözésről, koncepciós eljárásról". A vitában mindenki megszólalt, és elárulta magát - értékelt.Kovács Zoltán szerint a vitában és a szerdai szavazáskor is kiderül, ki az, aki az új bevándorláspárti projektet támogatja, s ki az, aki az illegális migrációt megállító, a nemzeti identitást büszkén vállaló Európát szeretne.A kormányszóvivő kiemelte: óriási kihívással néz szembe Európa. Sokan - köztük a Soros György-féle civil szerveztek, a hozzá kapcsolódó üzleti érdekek, a baloldali liberális felfogás - elkerülhetetlennek, sőt kívánatosnak tartják az illegális migrációt, és egy olyan kontinenst szeretnének létrehozni, amely szakít hagyományaival, azzal az alapzattal, amin az európai kultúra létrejött. Ezzel szemben a magyar kormány szeretne megmaradni a nemzetek Európájánál, amely a nemzeti identitást erőnek tartja - jelentette ki.Kezdjük a fától nem látni az erdőt - minősítette a Sargentini-jelentés vitáját az m1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója.Azt mondta, az Európai Unió nem cél, hanem eszköz, amelynek a tagállamok javát kell szolgálnia, márpedig a Sargentini-jelentés alapján megindítandó eljárás nem áll sem az unió, sem Magyarország érdekében.A szakértő szerint Magyarország érdekeivel azért ellentétes ez az eljárás, mert "mondvacsinált és nem valós okok miatt, homályos fogalmakra - mint a demokrácia, az emberi jogok - hivatkozva", hatáskörön túlterjeszkedve, olyan területeken járna el, ahol az EU-nak nincs kompetenciája.Közösségi szinten súlyos kérdéseket felvetve okoz jogbizonytalanságot az eljárás, ezzel hónapokra, évekre az instabilitás növelése felé hatva - közölte Szánthó Miklós.