Megrendelésre közvetítette a nőket több külföldi országba a kerítő

Nők futtatása miatt emelt vádat a Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség egy férfi ellen, aki 2011-2012-ben négy magyar nőt közvetített ki külföldre, hogy rendszeres haszonra tegyen szert - közölte a fővárosi főügyész kedden az MTI-vel.



Ibolya Tibor a közleményben azt írta, a vádlott a nőket több napra közvetítette ki a külföldi ügyfelekhez, többek között Londonba, Marokkóba és a Seychelles-szigetekre.



A vádirat szerint a nőknek a megrendelő férfi előtti megjelenésért, "rendelkezésre állásért" és a férfiak szórakoztatásáért is fizettek, ha pedig a megrendelő kiválasztott egy nőt, és tőle szexuális szolgáltatást is kért, akkor az alapösszegen túl külön díjat kellett fizetnie.



A nők által nyújtott szolgáltatásokért járó összegből - vagy a kiközvetített nők, vagy a megrendelők - a vádlottnak meghatározott százalékot fizettek. A nők a külföldi munkával fejenként akár a napi 500 EUR összeget is megkeresték. A kapott összegnek a vád szerint jellemzően a 20-30 %-át adták át a vádlottnak.



Az ügyészség a férfit négy rendbeli üzletszerűen elkövetett kerítés bűntettével vádolja. Az eljárást a Pesti Központi Kerületi Bíróság folytatja - olvasható a közleményben.