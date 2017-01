Megöléssel fenyegetett meg rendőröket egy nő

A Miskolci Törvényszék kedden meghozott ítéletében a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés vádja alól bűncselekmény hiányában felmentette azt a nőt, aki két rendőrt fenyegetett meg, hogy megöleti őket - közölte az ítélethirdetés után a bíróság az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a bíróság megállapította, hogy a vádlott 2015 decemberében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányság számára postázott levelében két rendőrrel szemben fegyelmi eljárás elrendelését követelte, azzal, hogy amennyiben az eljárás nem indul meg, a rendőröket megöleti. Levele szerint a végrehajtás érdekében lépéseket tett, megbízást is adott.



A bíróság ítéletében hangsúlyozta, hogy a terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette speciális bűncselekmény, annak megvalósulásához az is kell, hogy az elkövető komolyan gondolja cselekménye megvalósítását, vagyis konkrét, komoly és közvetlen fenyegetésnek kell lennie, amiben megnyilvánul a terrorcselekmény elkövetése. Ez a komoly fenyegetés azonban hiányzott, a megfenyegetettek sem vették azt komolyan, óvintézkedéseket nem tettek.



Az ítélet nem jogerős, az ügyész fellebbezést jelentett be, így az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.