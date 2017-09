Megnyílt a Budavári Könyvünnep

Megnyílt pénteken a 15. Budavári Könyvünnep, amely vasárnapig három napon át 29 könyvkiadó és hét kulturális intézmény könyv- és programkínálatával várja a közönséget a budai Várban.



"Ez a 15 év mert jelez valamit és kötelez bennünket" - mondta az I. kerület polgármestere a könyvünnep pénteki megnyitóján. "Azt szeretnénk, ha ez az alkalom, az élő, lélegző, mai nap is gyarapodó kultúra egyik ünnepe lehetne" - fűzte hozzá Nagy Gábor Tamás.



Kiemelte, hogy az ünnep két díszvendége Tokaj és Vizsoly, valamint beszélt arról is, hogy a rendezvényen a reformáció 500. évfordulójáról, a 100 éve született Szabó Magdáról és az idén elhunyt Jókai Annáról is megemlékeznek.



"Buda és Tokaj létezése magyarságunk létezését, népünk, nemzetünk meglétét jelképezi és jelenti egyszerre" - mondta Posta György, Tokaj polgármestere.



Kiemelte: Tokaj a nyelv és a könyv ünnepéhez azzal is hozzájárul, hogy ez a terület a magyar irodalmi nyelv bölcsője, az első, teljesen magyar nyelvű Biblia pedig a szomszédos Vizsolyban született.



"Elődeink olyan értéket teremtettek, amivel Vizsoly örökre beírta magát a történelembe" - emelte ki Bihi Miklós, Vizsoly polgármestere.



Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója az ünnepséget megnyitó beszédében az idei jeles irodalmi évfordulók mellett a fordítás fontosságáról is beszélt. "Azt a nyelvet ünnepeljük, ami nemcsak magyarra segít lefordítani azt, ami egyetemes érték, hanem a magyar kultúrát, irodalmat is hivatott közvetíteni kifelé, hivatott idegen nyelvre fordítani. Így kapcsolódik össze a lokális, a helyi az univerzális és az egyetemes érték" - fogalmazott.



Hozzátette: "Ez a fontos ma is, hogy össze tudjuk kötni az egyetemes érdeket a nemzeti érdekkel, az nemzeti kultúrát az egyetemes kultúrával, és ennek a helyszíne most a budai Vár".



A háromnapos ünnepen bemutatkozik kiadványaival többek közt a Nap Kiadó, a Kortárs, a Hungarovox, a Magyar Napló és a Széphalom Könyvműhely, valamint a Püski Kiadó, de jelen lesznek kiadványaikkal a határon túli könyvkiadó műhelyek is.



Programokkal és kedvezményekkel is várja az érdeklődőket a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Kiscelli Múzeum, a Hagyományok Háza és a Zenetudományi Intézet is.



Aki 1000 forint felett vásárol, karszalagot kap, amellyel a Budavári Könyvünnepen részt vevő kulturális intézmények programjait kedvezményesen látogathatja a három nap alatt.



A könyvek mellett kulturális és gyerekprogramokkal is várják az érdeklődőket: fellép Bognár Szilvia énekes, Gryllus Dániel, a Görömbő Kompánia, a Maszk Bábszínház és a Spatzen-Quartett, amely a kerület testvérvárosából, Regensburgból kizárólag erre a rendezvényre érkezett Budapestre. A Magyar Állami Népi Együttes a Hagyományok Háza szervezésében mindhárom nap táncházzal várja a közönséget.



A kulturális fesztivál minden este nagykoncerttel zárul. Pénteken a Sárik Péter Trió Dzsessz-kívánságműsora hallható, szombaton a Misztrál együttes zenél, vasárnap pedig a Juhász Gábor Trió lép fel a könyvünnep színpadán.



A Várnegyed Galériában megtekinthető lesz a Szavak, gyöngyök, virágok című kiállítás, a Városházán pedig A zentai csata és a magyarországi visszafoglaló háborúk című tárlat lesz látogatható.



A könyvünnep keretében pénteken megnyílt a Jókai Anna Szalon az Iskola utcában, ahol a finn nagykövetség, a Finnagora és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös könyvespolc-installációja által Finnország irodalmával lehet megismerkedni a hétvégén.



A Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díjat is az ünnephez kapcsolódva adják át szombaton, idén Jávorszky Béla író-műfordítónak.