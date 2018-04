Megkezdték a Sió-zsilip zárását

Megkezdték a Sió-zsilip elzárását szerdán, bár a Balaton vízállása még magas. A folyamat hetekig fog tartani - közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.



A cél az, hogy kellően magas vízállással induljon a balatoni szezon, és száraz nyár esetén is elég víz maradjon a tóban a nyár végéig - jelezte a szóvivő.



Elmondása szerint a Balaton vízállása hetek óta magas, mert februárban és márciusban jelentős mennyiségű csapadék hullott a térségben. A tó átlagos vízállása még szerdán is 131 centiméter volt, meghaladva a 120 centiméteres szabályozási vízszintmaximumot.



A zsilipen március óta eresztik a vizet, április 22-ére az előzetes becslések szerint 128 centiméter lesz a tó átlagos vízállása a siófoki vízmércéhez viszonyítva. (a Balaton átlagos vízmélysége 3,8 méter)



A vízeresztéssel egyidejűleg most megkezdték a zsilip elzárását. A leengedett víz mennyiségét ugyanis csak lassan lehet csökkenteni a Sió medrének védelme érdekében - magyarázta Siklós Gabriella.



A zsilip elzárását az is indokolja, hogy két napja a melegedés és a szél hatására megnőtt a párolgás, így a Balatonba már kevesebb víz érkezik, mint amennyi távozik - tette hozzá a szóvivő.