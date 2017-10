Megkezdték a nemzeti konzultációs levelek kézbesítését

Megkezdték a nemzeti konzultációról szóló levelek kézbesítését, a kormány abban bízik, hogy minél többen kitöltik, visszaküldik, erre az interneten is lehetőség van - mondta Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott az MTI-nek a Védjük meg Magyarországot! című országjáráshoz kapcsolódó edelényi fórum előtt csütörtökön.



A miniszterelnöki megbízott, fideszes országgyűlési képviselő a Borsod-Abaúj-Zempléni településen úgy fogalmazott: a múlt héten az Európai Unió parlamentjének szakbizottsága "gyakorlatilag megkezdte a Soros-terv végrehajtását, amely egy kötelező felső határ nélküli betelepülési kvótáról szól".



Az Európai Parlament belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottsága (LIBE) múlt csütörtökön megszavazta a közös uniós menekültügyi rendszert szabályozó dublini szabályozás reformtervezetét. A tervezet a menekültügyi kérelmek gyorsabb elbírálására és szolidaritási alapon a felelősség tagállamok közötti kiegyensúlyozottabb megosztására irányul.



Nyitrai Zsolt közölte: mindenki, aki azt mondja, hogy nincs "Soros-terv", nézze meg az Európai Parlament hivatalos dokumentumait.



"Van egy terv, és a kormány ezért kezdeményezett konzultációt a párbeszédre alapozva" - tette hozzá.



Hangsúlyozta: a konzultáció Soros György "veszélyes tervéről szól", amely éves szinten egymillió migránst telepítene be Európába, szól a kerítések lebontásáról, és arról is, hogy minden migráns évente 9 millió forintnak megfelelő eurót kapjon lakhatásra, megélhetése finanszírozására.



"Ezt nem engedhetjük meg, ezt az egész Soros-tervet meg kell állítani" - jelentette ki Nyitrai Zsolt, hozzátéve: ezért is fontos, hogy minél többen vegyenek részt a nemzeti konzultációban, töltsék ki a kérdőívet, ehhez a kormánypárti országgyűlési és önkormányzati képviselők, polgármesterek, aktivisták minden segítséget megadnak.