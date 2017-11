Megkezdődött Bróker Marcsi büntetőpere

A vádirat ismertetésével, élénk médiaérdeklődés mellett megkezdődött a Kun-Mediátor-ügy elsőfokú tárgyalása hétfőn a Szolnoki Törvényszéken. A büntetőper egyetlen vádlottja a 64 éves karcagi D. Sándorné, volt cégvezető, aki az ügyészség szerint üzleti tevékenységével pénzügyi jogsértések sorozatát követte el.A vádirat felolvasásakor az ügyész közel két órán keresztül sorolta a nevét annak a 767 embernek, akiket a vádlott, kedvező pénzügyi befektetési lehetőséget kínálva, tévedésbe ejtett, és összesen több mint 12 milliárd forinttal károsított meg.A vádirat szerint az egyebek mellett csalással, sikkasztással vádolt Bróker Marcsiként ismertté vált nő a Kun-Mediátor Kft. vezetőjeként úgy tévesztette meg ügyfeleit, hogy a cégnek nem volt engedélye pénzügyi szolgáltatói tevékenység folytatására, csupán utazásszervezésre és valutaváltásra. Az ügyfelektől - magas havi hozamot ígérve - befektetés céljából átvett pénzt nem helyezte el pénzintézeteknél, azt részben saját és családja életvitelének költségeire, részben a sértettek egy körének kifizetésére fordította.A sértettek felsorolásakor kiderült, hogy az őket ért károk között nagy a szóródás, volt köztük több száz millió forintos és 100 ezer forint körüli is. A készpénzben befizetett vagy átutalt összegek gazdái többségükben csak egy kisebb hányadát kapták vissza pénzüknek.A Kun-Mediátor Kft. 2015. április 14-én az ország több pontján működő irodáját bezárta, és az ügyfelek befektetési céllal átadott pénzüket a továbbiakban nem tudták felvenni. Kárukat sem a felszámolás alá kerülő társaság vagyona, sem a vádlottól lefoglalt vagyon nem fedezi.

Bróker Marcsi ma bíróság elé áll

A céget 2016 márciusában törölte a cégnyilvántartásból a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.Az MTI tudósítója ügyvédi körökből úgy értesült, hogy a károsultak száma lehetett volna magasabb is, ám többen inkább nem éltek a feljelentéssel, semmint kiderüljön anyagi helyzetük.A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség D. Sándorné ellen 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, 2 rendbeli sikkasztás, és a számvitel megsértésének bűntette miatt emelt vádat.A tárgyalásra elegáns sötét ruhában, láthatóan ápoltan érkező Bróker Marcsika a per kezdetén zárt tárgyalást kért, ám azt a bíróság elutasította. Az első napon vallomást nem kívánt tenni, de korábbi vallomását fenntartotta. A vádirattal szemben viszont számos kifogást emelt, többek között azt, hogy "egy 16 éves tevékenységet nem lehet torzítani azzal, hogy némely időszakot nem vesz figyelembe, illetve a tevékenységhez szükséges deviza pénzváltási forrásbevételt teljesen kihagyja az ügyből".A Szolnoki Törvényszék az Kun-Mediátor-ügyben havi 4-5 tárgyalási napot tervez, az elsőfokú ítélet 2018 őszén várható.Megkezdődik a Kun-Mediátor-ügy tárgyalása ma a Szolnoki Törvényszéken.A büntetőper egyetlen vádlottja D. Sándorné volt cégvezető, aki az ügyészség szerint a pénzügyi jogsértések sorozatát követte el, 767 embert csapott be, több mint 12 milliárd forinttal károsította meg őket. A 64 éves karcagi nő másfél évtizeden át folytatta csalássorozatát.Az üzletszerűen elkövetett csalássorozattal, jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel, sikkasztással és más bűncselekményekkel megvádolt nő ügyében havonta négy-öt alkalommal tartanak tárgyalást, az elsőfokú ítélet kihirdetése 2018 őszén várható.A vád szerint a Bróker Marcsiként ismertté vált nő a budapesti székhelyű Kun-Mediátor Kft. önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező vezetőjeként követte el a csalássorozatot, a kárt sem a felszámolás alá kerülő társaság vagyona, sem a vádlottól lefoglalt vagyon nem fedezi.