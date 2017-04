Megkezdődött a per az izraeli férfi megölésének ügyében Kecskeméten

A vádirat szerint a 40 éves, apai ágon magyar származású, izraeli férfi tavaly március 3-án jött Magyarországra, hogy megtanuljon magyarul. Gyakran járt külföldre, így angolul jól beszélt, de magyarul alig tudott. Kecskeméten szállt meg április 15-éig, majd Tiszakécskére ment. Rendszerint alkalmi szállásokon vagy a szabadban, sátorban, a hálózsákjában éjszakázott.



A 20 éves és a 22 éves tiszakécskei vádlott gyakran csavargott együtt. Szórakozóhelyekre jártak, italoztak, időnként kábítószert fogyasztottak. Alkalmi munkákból, kisebb lopásokból tartották fenn magukat.



Az elsőrendű vádlott a vasútállomás környékén figyelt fel az izraeli férfire, és elhatározta, elcsalja magával, hogy ellopja értékeit. Egy angolul beszélő ismerőse segítségével felajánlotta neki, hogy töltse nála az éjszakát, amit a sértett el is fogadott, és bepakolta holmiját a romos ház udvarára. Közben az elsőrendű vádlott felvetette ismerőseinek, hogy amikor a sértett elalszik, el kellene vennie a holmiját, de ők nem akartak ebben részt venni. Ezután hívta a fel a másodrendű vádlottat, aki beleegyezett a rablásba.



Miután találkoztak, az elsőrendű vádlott felvetette, öljék meg az izraeli férfit, úgyis régóta foglalkoztatja a gondolat, milyen érzés lehet meggyilkolni valakit. Tégladarabokkal először két-három méterről, majd egyre közelebbről dobálták az alvó férfi fejét. Az elsőrendű vádlott a végén egy tégladarabbal a kezében többször fejbe vágta a sértettet, aki elvesztette az eszméletét. A vádlott ezután fejbe rúgta, és tovább dobálta. Amikor a férfi már nem mutatott életjeleket, elvették két mobiltelefonját, a laptopját, a fülhallgatóit, háromezer forintját, tíz - forgalomból már kivont - guldenjét és húsz amerikai dollárját, a sátrát, a hátizsákját és a személyes tárgyait. Az elsőrendű vádlott kevesellte az értékeket, ezért dühében többször belerúgott a holttestbe.



A férfi eltűnését korábbi kecskeméti szállásadója április 24-én jelentette be a rendőrségen. A holttestet május 1-jén a vádlottak előállításakor találták meg.



A vizsgálatok során kiderült, hogy a férfi halálát a koponya- és agysérülések miatt bekövetkező keringés- és légzésbénulás okozta.



A vádlottak a halott férfitól ellopott tárgyakat eladták.



Az elsőrendű vádlott a bíróságon nem tett vallomást, így hétfőn a tavaly május 1-jén még gyanúsítottként tett vallomását olvasta fel Fodor Endre bíró. Akkor azt mondta, elismeri, hogy bántalmazták a férfit, de nem akarták megölni, csak az értékeit szerették volna elvenni. Megpróbálták elvinni a bőröndjét is, de az hozzá volt kötve a férfihoz, aki erre felébredt és kiabálni kezdett. Ekkor kezdték el téglával dobálni, és addig dobálták, amíg el nem hallgatott. Végül az értékeit magukhoz vették, a holttestet pedig behúzták egy leszakadt tetejű helyiségbe és törmelékkel takarták el.



Az elsőrendű vádlott azt mondta, nagyon megviselték a történtek, sokkos állapotba került. Állítása szerint sem a pénzből, sem az értékekből nem kapott semmit.



A másodrendű vádlott sem tett vallomást, így az első kihallgatásakor felvett vallomását olvasták fel, amelyet később többször is módosított. Azt mondta, a téglával nem akarta megütni a földön fekvő férfit, csak az elsőrendű vádlott unszolására tette meg, mindössze egyszer, és nem ő dobott először. Elmondta, hogy a telefont 1500 forintért, a laptopot pedig 2000 forintért adta el.



Későbbi vallomásában beismerte, hogy kábítószert fogyasztottak aznap este. Elmondása szerint az elsőrendű vádlott a holttest átkutatásakor talált csekély értékeket látva "köcsög migránsnak" nevezte a férfit, magát pedig büszkeséggel "gettókirálynak" minősítette. Az emberölést utólag "egyszerűnek" értékelte, és elhatározta, hogy a barátnőjét is megöli, aki elhagyta. Úgy gondolta, a férfit senki nem fogja keresni, mivel migráns.



A másodrendű vádlott egy későbbi kihallgatásakor azt mondta, azért nem állította le ismerősét, mert őt is megfenyegette, hogy megöli. Az elvett értéktárgyakért végül összesen 10 ezer forintot kaptak.



Azt állította, a börtönben a cellatársai a teájába úgynevezett börtöndrogot kevertek, aminek hatására aluszékony lett és össze-vissza beszélt. Ilyen hatás alatt levélírásra kényszerítették, és részben kitalált dolgokat írattak le vele, hogy azt saját vádalkujukhoz felhasználhassák.



Az elsőrendű vádlott közölte, cellatársai őt is befolyásolni akarták, többször is megverték, végül kérelmezte áthelyezését egy másik cellába.



A főügyészség a vádlottakat nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy ellen elkövetett emberöléssel, valamint kábítószer-birtoklással vádolja. Az elsőrendű vádlottal szemben életfogytig tartó, míg társára határozott időtartamú fegyházbüntetés kiszabását indítványozták.



A tárgyalás tanúk meghallgatásával folytatódik hétfő délután.