Megkezdődött a magyar-szerb kormányülés

Mint írták, Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország elkötelezetten támogatja Szerbia európai integrációs törekvéseit, amelyek "sikerére úgy tekintünk", mint a nyugat-balkáni stabilitás legfontosabb biztosítékára.A miniszterek megállapodtak, hogy a magyar kormány továbbra is delegál szakértőt a szerb főtárgyaló mellé.Szijjártó Péter elmondta: Magyarország minden támogatást megad a bolgár EU-elnökségnek, hogy az első félévben a lehető legtöbb tárgyalási fejezetet megnyissák a szerb partnerekkel.

Korábban írtuk:



Magyar-szerb kormányülést tartanak ma Budapesten



A kormányüléssel kapcsolatban Orbán Viktor magyar és Ana Brnabic szerb miniszterelnök kora délután sajtónyilatkozatot tesz az Országházban, majd a magyar-szerb üzleti fórum lezárásaként beszédet mondanak.



Hasonló kormányzati csúcstalálkozót legutóbb 2016 novemberében rendeztek a dél-szerbiai Nisben. Orbán Viktor akkor azt mondta: az elmúlt években a magyar-szerb gazdasági együttműködés politikai feltételeit megteremtették, most itt az ideje gyakorlatiasnak lenni, hogy mindkét országot szolgáló beruházások jöjjenek létre. Az üzleti fórumon pedig arról beszélt, hogy a jövő, az üzlet, a profit és a gazdasági lehetőségek Közép-Európában vannak, a következő évek nagy sikertörténete Közép-Európa, a visegrádi országcsoport lesz, itt vannak és lesznek az igazi nagy gazdasági lehetőségek, amelyekhez Szerbia is kapcsolódhat.



Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta: a magyar kormány közép-európai szövetségépítésben gondolkodik, ilyen politikát folytat, és ebbe a sorba illeszkedik a magyar-szerb kormányülés is.



Orbán Viktor és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSz) elnöke hétfőn a kormányzati csúcstalálkozóról is egyeztetett Budapesten. A megbeszélésen kiemelték: a két ország együttműködése folyamatosan mélyül, és egyre konkrétabbá válik, egyre több területre terjed ki.