Megkapta a Paks II. projekt a telephelyengedélyt

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) kiadta a Paks II. projekt telephelyengedélyét csütörtökön - tájékoztatta Aszódi Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos az MTI-t.



Aszódi Attila rendkívül fontos mérföldkőnek nevezte az engedély kiadását. A paksi telephely alkalmas arra, hogy ott az új blokkokat felépítsék. Adott minden olyan paraméter, amelynek alapján a blokkok műszaki terveit el lehet készíteni - közölte.



A kormánybiztos felidézte, hogy március elején az Európai Bizottság jóváhagyta a projektet, megkapták a teljes szabad jelzést Brüsszelből. Most egy hazai zöld jelzés is megérkezett - fogalmazott.



Aszódi Attila bízik abban, hogy rövid időn belül a másodfokú környezetvédelmi engedély is megszületik, mert ez fontos előfeltétel.



Az eljárásnak a végéhez kell közelednie, mert a másodfokú hatósági döntés határideje hamarosan lejár, és a hatóságnak minden adat a kezében van ahhoz, hogy a másodfokú engedélyt kiadja - jelezte.



Elmondta azt is, hogy ezután kell elkészíteni azokat az engedélyezési terveket, amelyek alapján a létesítési engedélyt az OAH kiadhatja.



A kormánybiztos szerint az előkészítő építkezési feladatok akár már 2018-ban elindulhatnak, mert számos olyan kiszolgáló infrastruktúra kell a telephelyen, amelyekhez a szükséges engedélyek rendelkezésre állhatnak.