Megjelent az első egységes csomagolásban kapható cigaretta

Megjelent az első egységes csomagolású cigaretta a dohányboltokban Magyarországon - közölte Demjén Tibor, a Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Dohányzás Fókuszpont vezetője az MTI-vel. Az új márka csomagolásán a 2016. augusztus 20-án hatályba lépett rendelet szerint már nincsenek védjegyek, grafikai szimbólumok és képi megjelenítések. Az MTI megkeresésére Demjén Tibor kifejtette: az új márkájú cigaretta az Országos Dohányboltellátó Kft. (ODBE) adatai szerint a trafikokba júliusban került forgalomba.



A cigarettát a Von Eicken GmbH gyártja, a forgalmazója pedig az Alföld-Tabak Kft.. Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján található tájékoztató szerint a jogszabályváltozás elegendő időt biztosít a régi csomagolású dohánytermékek kivezetésére, a dohányboltok készletéből történő kifuttatására. A tájékoztató ismerteti: a 2016. április 30. után regisztrált és 2016. augusztus 20. előtt forgalomba hozott új márkák és új alfajták 2018. május 20-át követően már csak egységes csomagolásban jelenhetnek meg. Ezzel szemben a 2016. április 30-át követően regisztrált és 2016. augusztus 19. után forgalomba hozott új márkák és új alfajták csomagolása csak egységes lehet. 2019. május 20-ig forgalmazhatóak az egységes csomagolás alkalmazása nélkül azon, már forgalomba lévő dohánytermékek, amelyeket 2016. április 30-ig az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, vagy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nél regisztráltak, és amelyek csomagolása kizárólag jogszabályi rendelkezésből eredő változásokat tartalmaz - olvasható a zrt. tájékoztatójában.



Demjén Tibor közölte azt is, hogy a csomagolásról hozott rendelet szerint a csomagoláson nem lehetnek belső és külső díszítő elemek, azok az előírás formai követelményeinek megfelelően kizárólag a márkanevet vagy a vállalat, vállalkozás nevét és a dohánytermék típusának megjelölését tartalmazhatják, az egészségvédő figyelmeztetéseket semmilyen módon nem takarhatják el. Az egységes csomagolástól azt remélik, hogy csökkenti a dohánytermékek vonzerejét, megfékezi azt, hogy a dohánytermékek csomagolását reklámok és promóciók formájában is felhasználják, korlátozza a csomagolás és címkézés megtévesztéseit, növeli az egészségvédő figyelmeztetések hatékonyságát. Az egységes csomagolást először a világon Ausztráliában vezették be 2012. decemberében, az Európai Unió területén Írországban 2017. május 20-tól csak egységes csomagolásban forgalmazhatóak a dohánytermékek, az Egyesült Királyság és Franciaország szintén bevezette ezt az intézkedést.