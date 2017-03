Megjelent a tranzitzónák házirendje

Megjelent a Magyar Közlöny csütörtöki számában az a belügyminiszteri rendelet, amely rögzíti a tranzitzónák működésének rendjét és a tranzitzónában tartózkodás szabályait.



A rendelettel kiegészítik a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló IRM-rendeletet, és rögzítik benne a tranzitzónákra vonatkozó szabályokat. Eszerint a tranzitzóna napi huszonnégy órában folyamatosan működik, a területére látogató a menekültügyi hatóság engedélyével léphet be, és a belépőnek be kell tartania a házirendet és eleget kell tennie a menekültügyi hatóság munkatársai utasításainak.



A rendelet rögzíti, hogy a tranzitzónában elhelyezett ruházatát és csomagját a beléptetés előtt át kell vizsgálni, és hogy a belépőt a beléptetését követően haladéktalanul tájékoztatni kell jogairól és kötelezettségeiről az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven. A házirendet a tranzitzónában jól látható helyen - legalább öt nyelven, köztük angol és francia nyelven - ki kell függeszteni.



A tranzitzónában egészségügyi szolgálat és - napi huszonnégy órában - szociális szolgálat működik, amely különös figyelmet fordít a különleges bánásmódot igénylők ellátására. A tranzitzónában elhelyezettek számára - az életkort és egészségi állapotot figyelembe véve - biztosítani kell a fekvőhelyet, az ágyfelszerelést és az ágyneműt, a tisztasági csomagot, a személyes holmik elhelyezésére zárható tárolót, a folyamatos melegvíz-szolgáltatást és a WC használatának lehetőségét, a tömegtájékoztatási és távközlési eszközökhöz való hozzáférést.



Emellett biztosítani kell a rendelkezésre álló művelődési és sportolási lehetőségek igénybevételét, a szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő programokban való részvételt, a vallásgyakorlásra alkalmas (ökumenikus) helyiséget, valamint a napi háromszori - 14 év alatti kiskorúak esetében napi ötszöri - étkezést. Várandós és kisgyermekes anyának, valamint 14 év alatti kiskorúnak naponta tejterméket és gyümölcsöt kell biztosítani.



A rendelet meghatározza a tranzitzónák házirendjét is.



A rendelet a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi XX. törvénnyel egyidejűleg lép hatályba.