Meghosszabbították S. Ábel letartóztatását

A korábban egy hónapra elrendelt előzetes letartóztatás meghosszabbítását bűnismétlés veszélyére hivatkozva indítványozta az ügyészség.A Budai Központi Kerületi Bíróság szerdai nem jogerős döntése szerint az ügyészi indítvány megalapozott. A vádlott többszörösen büntetett előéletű és a gyanúsításban szereplő cselekményét csalás miatt folyamatban lévő másik büntetőeljárás hatálya alatt követte el.A bíróság szerint a gyanúsított által előállított, illetve előállítani tervezett robbanóanyag célja ismeretlen, nem kizárt, hogy rabláshoz kívánta felhasználni, de korábbi bűncselekményei alapján az is feltehető, hogy találomra kiválasztott embereket akart megölni.Mindezek alapján a bíróság továbbra is úgy ítélte meg, megalapozottan feltételezhető, hogy S. Ábel szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy szabadságvesztéssel büntetendő, emberi életeket veszélyeztető újabb bűncselekményt követne el.A bíróság döntésében kitért arra is, hogy ebben az ügyben a bűnismétlés veszélyének kizárására a házi őrizet nem alkalmas a cselekmény jellege miatt, továbbá mert a gyanúsított a robbanóanyag előállításával otthon kísérletezett és az előállításhoz szükséges anyagokat is otthon tárolta - közölte a törvényszék.S. Ábel - akit legutóbb rablás előkészülete miatt fogtak el a fővárosban - korábban elítélték azért, mert 2013-ban egy budapesti gyorsétterem bejáratánál, majd bent is fegyverrel többször a levegőbe lőtt , előzőleg pedig joghallgatóként diáktársai megölésével fenyegetőzött.