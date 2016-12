Meghamisították Orbán interjúját

Egészen pontosan épp a Fejér Megyei Hírlap adott elvileg olyanokat a Orbán szájába, amiket ő szerinte nem is mondott. -írja az Index Sajnos azt nem árulták el, hogy pontosan mit cseréltek ki Orbán mondandójában, de amint megtudjuk, közzétesszük azt is. Mindenestre itt elolvashatja, hogy mit akart Orbán a vidéki újságokban látni karácsony előtt.Persze meg is tippelhetjük, hogy a fő üzenetek közül mi kerülhetett be a hamisítás miatt, mi az, amit Orbán pont másképp mondott. 24.hu szerint egyetlen eltérés volt, hogy a megyei lapban Orbán szerint "a kórházi hullák száma is emelkedik", nem csak a pedagógusok bére. Ilyet pedig tényleg nem valószínű, hogy Orbán szóba akarna hozni.