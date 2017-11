Meghalt Stadler József

Fotó: borsonline.hu

66 éves korában elhunyt Stadler József, tudta meg a. A hírt a lapnak a vállalkozó ügyvédje, dr. Balázs László Tibor erősítette meg a hírt.

Stadler József néhány napja a dunaújvárosi kórház intenzív osztályán feküdt agyvérzés miatt. Az akasztói vállalkozó egy solti kocsmában a saját könyvét árulta, amikor elájult. Egy percre magához tért ugyan akkor, de amikor a mentőbe emelték, kómába esett, és már nem tért magához.A Lokál úgy tudja, pár napja már papot hívtak hozzá, aki feladta neki az utolsó kenetet, de családja és barátai bíztak felépülésében.Stadler nevével a legtöbben akkor találkoztak először, amikor a '90-es évek első felében felhúzott egy stadiont a szülőfalujában, nem sokkal később pedig azzal tett szert kétes hírnévre, hogy többmilliárdos adócsalással lefülelte az APEH, amiért börtönbüntetésre is ítélték - írja az. Az utóbbi évtizedben többször is börtönbe került, legutoljára 2016 februárjában szabadult. Nem sokkal később hasnyálmirigy-daganatot diagnosztizáltak nála, és azt nyilatkozta, már csak hónapjai vannak hátra, de továbbra is aktív maradt: idén tavasszal visszavásárolta a düledező akasztói stadiont, tervei voltak vele.