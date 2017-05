Meghalt az egyik legismertebb modell

Gombamód szaporodtak idehaza a rendszerváltást követően az üzletek és vállalkozások, márkák ezrei jelentek meg hirtelen a piacon, velük együtt pedig a reklámok és hirdetések is. Attila volt azon férfimodellek egyike itthon, akiért egymásnak adták a kilincset a divatmárkák. Nem túlzás, üzletek százaiban futhatunk még ma is össze a képeivel - írja a borsonline.hu Attila néhány nappal ezelőtt elhunyt. Halála emberek százait rázta meg, hiszen az életerős, vidám férfit az elmúlt húsz évben ezrek ismerték meg, és szerették. Attila később a legismertebb magyar chippen­dale-trió tagja lett, műsoraikkal pedig nők ezreinek okozott örömet. Futótűzként terjed a gyászhír a közösségi oldalon, egyik kollégája, barátja szerint nem is csoda.– Én 1996-ban, egy divatbemutatón láttam őt először. Magasságával, arányaival, sármjával vonzotta még a férfitekinteteket is – emlékezett Györe Péter, aki hozzátette: amikor üresedés lett náluk, egy kollégája azonnal lecsapott Attilára. – Magassága ellenére tánc közben is jól mutatott, így ebben a műfajban is nagy sikert aratott. Hamar legenda lett a neve a modell- és táncosszakmában, mert a megnyerő külsőhöz egy közvetlen, rendkívül jópofa stílus is tartozott. A lányok odavoltak érte. És hihetetlen fotogén volt, minden ruha jól mutatott rajta, divatlapokból plakátokról szinte mindenki ismerte őt. A közös sikereinknek körülbelül három éve a betegsége vetett véget. Korai szakaszban diagnosztizálták nála a kórt, így bíztunk benne, megbirkózik vele. Külföldön élek, utoljára márciusban be­széltünk telefonon. Ekkor már nem tervezte a jövőt, csak a jelennek élt… A halála így is váratlanul, hidegzuhanyként ért. Ma is hallom a vicceit, látom, ahogy táncol, beszélünk róla, felidézzük, utánozzuk őt. Jelen van köztünk, amióta megismertük – tette hozzá.Attila közösségi oldalán ma is számos fotó látható nyilvánosan a mindig vidám férfiról. Az egykor adoniszi testű modell szemmel láthatóan nagyon belefogyott élete harcába…