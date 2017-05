Meghallgatták Pintért: jelentősen csökkent a bűncselekmények száma

Jelentősen csökkent a bűncselekmények száma 2010-hez és a tavalyi évhez képest is, ezzel párhuzamosan javult a nyomozások eredményessége - mondta Pintér Sándor belügyminiszter az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága előtti csütörtöki meghallgatásán.



A tárcavezető - akinek beszámolóját 6 igen és 2 ellenszavazattal fogadta el a bizottság - külön kiemelte, hogy a közterületeken 2010-hez képest tavaly 11 ezerrel kevesebb bűncselekményt követtek el, a nyomozások eredményessége pedig 71 százalékkal jobb. Ez a javulás Európa nagyvárosai között is egyedülálló - tette hozzá.



Szerinte az eredmények nemcsak a rendőrség munkájának köszönhetőek, hanem más társadalmi változásoknak is, például a közfoglalkoztatásnak, amely sokaknak lehetőséget biztosít arra, hogy a korábbi segélynél nagyobb jövedelemre tegyenek szert. Külön kiemelte az állampolgárok önfegyelmét, amelynek segítségével az ittasan elkövetett közlekedési balesetek számát 10 százalék alá szorították, ez a mutató 8 százalék körüli, amire azt mondta: "mióta én rendőr vagyok, még soha nem volt ilyen".