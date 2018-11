Megerősödtek a kereszténydemokrata értékek a Néppártban

Az Európai Néppárt (EPP) egyértelműen és markánsan kereszténydemokrata irányba, a Fidesz-KDNP által is képviselt irányba mozdul el - mondta Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő a közmédiának az EPP kongresszusa előtt, szerdán Helsinkiben.A politikus közölte: a délután kezdődő tanácskozáson döntenek a kongresszus elé kerülő indítványokról, határozatokról, állásfoglalás-tervezetekről.Kiemelte: a magyar sajtóban is nagy érdeklődést kiváltó, a jogállamiság kérdésével foglalkozó határozattervezet is szerepelt annak a délelőtti tanácskozásnak a napirendjén, ahol a néppárthoz tartozó pártok képviselői tekintették át a benyújtott módosító javaslatokat. Elfogadták azt a Fidesz által is képviselt módosító javaslatot, amelynek eredményeként- magyarázta.A képviselő úgy vélte, ez jelentős elmozdulás a néppárton belül a kereszténydemokrata értékek érvényesülése tekintetében. Emellett jó eséllyel "igen nagy többséggel Manfred Weber" lesz az EPP csúcsjelöltje, vagyis a néppárt kereszténydemokrata irányzatához tartozó jelölt fogja valószínűleg a küldöttek nagy többségének támogatását megkapni Alexander Stubb-bal, az EPP "szélsőliberális irányzatát képviselő jelölttel" szemben - mondta.Hangsúlyozta: ez a két esemény a kongresszuson azt mutatja, hogy "talán elindult az a kereszténydemokrata fordulat, kereszténydemokrata irányba történő elmozdulás, amit hosszú idő óta képvisel a Fidesz-KDNP az Európai Néppárton belül".Deutsch Tamás szerint a kereszténydemokrata irányzat és az EPP liberális irányzatának "belső versenyében egyértelmű, hogy a Fidesz által is képviselt kereszténydemokrata értékek támogatottsága nagyobb". "Tömegével hullajtottak a Fideszért krokodilkönnyeket a magyar nyilvánosságban: milyen nehéz napok elé nézünk itt Helsinkiben a néppárti kongresszuson", de "ki-ki letörölheti ezeket a könnyeket", az EPP egyértelműen és markánsan kereszténydemokrata irányba, a Fidesz-KDNP által is képviselt irányba mozdul el - fogalmazott.A politikus arra is kitért, hogy az EPP kongresszusán a Fidesz-KDNP pártszövetség 34 küldöttel van jelen, ami az EPP-hez tartozó pártok sorában az ötödik legnagyobb küldöttcsoport, és a kormányzati pozícióban lévő tagpártok tekintetében a német CDU-CSU mögött a második helyen áll.