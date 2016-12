Megerősített készenlétet tart az Országos Mentőszolgálat

Sajtótájékoztatóját követően Győrfi Pál telefonon elmondta: szilveszter éjszaka a mentők egyik legnehezebb időszaka, este 11 és hajnali 5 óra között annyi segélyhívás érkezik hozzájuk, mint máskor több mint egy nap alatt.



Az elmúlt évben 3400 riasztást kaptak, Budapestről és környékéről 1100 esetben kértek segítséget. A legtöbbször ittas emberek miatt hívták a mentőket, de volt tíz olyan eset is, amikor pirotechnikai eszköz okozott sérülést.



Győrfi Pál sajnálatosnak nevezte azt a tendenciát, amely szerint egyre több fiatal és 18 év alatti kerül detoxikálóba, a súlyos alkoholmérgezést szenvedettek 30 százaléka még nem töltötte be a 18. életévét.



A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy mínusz 5 és mínusz 10 fok között lesz a hőmérséklet éjszaka, ez veszélyt jelent azokra, akik szabadtéren ünnepelnek. Ittasan a földön fekve akár 15-20 perc alatt kihűléses állapot jöhet létre, ami halállal is végződhet. Győrfi Pál arra kérte az ünneplőket, hogy mértékletesen igyanak, és ne hagyják magukra azokat, akik többet ittak.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy az út- és látási viszonyok is rosszak lesznek a köd miatt, ezért fokozottan kell vigyázni a közlekedésnél.