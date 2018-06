Megemlékezést tartott a nemzeti összetartozás napján az Országgyűlés hétfőn. A napirend előtti hozzászólások részben az emlékezésről, részben az áprilisi parlamenti választásról szóltak.



Nemzeti összetartozás napja



Kövér László az ülés nyitányaként megemlékezett arról, hogy 98 évvel ezelőtt írták alá a trianoni békeszerződést.



Úgy fogalmazott: a korabeli európai nagyhatalmak államunkat életképtelenségre, nemzetünket pedig az önmagától való elidegenítésre ítélték.



"Meggyőződésünk, hogy sem a bennünk mások által táplált bűntudatra, sem az önmagunkon elhatalmasodó sérelmi tudatra a 21. században jövőt építeni nem lehet" - fogalmazott.



Emlékeztetett: Trianonban hárommillió embert fosztottak meg a jogától, hogy eldönthesse, kivel akar együtt élni szülőföldjén. "Napjainkban vannak, akik Európa minden nemzetét meg akarják fosztani azon joguktól, hogy eldönthessék, kivel akarnak együtt élni a szülőföldjükön" - tette hozzá.



Vannak, akik az európai nemzetek megkérdezése nélkül, az illegális migráció eszközével akarják átalakítani az európai térséget. Európa azonban nem a nemzeti érdekek felszámolásával, hanem azok harmonizálása révén tud talpon maradni - hangoztatta.



"Isten óvja Magyarországot és minden magyar embert a szülőföldjén" - zárta szavait Kövér László.



A Ház ezt követően megemlékezett Rozgonyi Ernő egykori MIÉP-es, majd jobbikos és független képviselő haláláról.



A házelnök tudatta, hogy Bősz Anett kilépett a Párbeszéd frakciójából és független képviselőként folytatja munkáját, a képviselőcsoport pedig Mellár Tamás belépésével maradt fenn.



Karácsony Gergely (Párbeszéd) és Gémesi György (LMP) lemondtak mandátumukról.



A Jobbik frakciója Dúró Dórát kizárta soraiból, így ő függetlenként folytatja parlamenti munkáját.



Fülöp Erik (Jobbik) megszüntette a vele szemben fennálló összeférhetetlenséget, a DK-s Hajdu László pedig június 7-ig teszi ezt meg.



A két azonos létszámú frakció, a DK és az LMP úgy döntött, 2020. június 8-ig kettejük közül a DK politikusai, onnantól a ciklus végéig az LMP politikusai szólalnak fel elsőként - ismertette.



Napirend előtt



MSZP: igazságtalan béke született Trianonban



Igazságtalannak nevezte a 98 évvel ezelőtt megkötött békeszerződést Hiller István (MSZP), rámutatva, az nekünk magyaroknak nemzeti tragédia.



Ez egy rossz és színvonaltalan béke - jelentette ki, amit azzal indokolt: a modern Európa létrehozói olyan békére törekedtek korábban, amely nem megalázza a vesztest, hanem a rendszer részévé teszi, teret ad számára, érdekeltté teszi a béke fenntartásában.



Ugyanakkor meg kell érteni: magyarság és európaiság gondolata összekötődik, akkor tudjuk az országot és a nemzetet előrébb vinni, ha részeként akarjuk formálni Európát - mondta. Felszólalását azzal zárta: 98 évvel Trianon után közösen érdemes büszke magyarként és büszke európaiként gondolkodni a jövőről.



Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár arra mutatott rá: a békediktátum aláírásakor a nemzetgyűlésben nem ült olyan képviselő, aki a dokumentumot ne érezte volna mélyen igazságtalannak. Kijelentette ugyanakkor: nemcsak a veszteségekre kell tekinteni, hanem a meglévő erőforrásokra is, amelyből meg tudunk újulni, amiből lehet építkezni.



Felidézte a nemzeti összetartozás napjáról szóló javaslat elfogadását és azt, hogy az előterjesztést Hiller István sem támogatta, ahogy nem szavazott a kettős állampolgárságról sem.



Szólt a szülőföldön boldogulás támogatásáról és arra kérte az ellenzéket, támogassa a nemzetpolitikai célok megvalósítását.



DK: a kormány háborút folytat



Gyurcsány Ferenc (DK) elmondta, pártja szerint a választás nem volt szabad, sem tisztességes, kétségtelen azonban, hogy 2,5 millió ember szavazott a kormánypártokra áprilisban, még ha ennél többen is "kívánták pokolba".



Szerinte a kormány és a miniszterelnök háborút folytat, amelyben nem kívánnak részt venni, mert azt félrevezetőnek, nemzetőrlőnek tartják. Bár a menekültáradatot az egyik legnagyobb kihívásnak tartják - folytatta -, nem tud egyetlen politikusról sem, aki mindenkit befogadna, egyetlen nemzetközi intézményt sem, amely kötelező befogadásra kényszerítené az országot.



Hozzátette: megrettenve figyeli, hogy az ország vezetői a valós problémákra nem kívánnak választ adni, a többi közt arra, hogy sokan élnek nyomorúságos körülmények között.



Németh Szilárd, a honvédelmi tárca államtitkára megdöbbentőnek ítélte, hogy a nemzeti összetartozás napján az az egykori miniszterelnök szólal fel, aki 2004-ben megszüntette a Magyar Állandó Értekezletet, és nemet mondott a tizenhárom, határon túli magyar szervezetnek, amikor azok elmondták, miért kérik a kettős állampolgárságot.



Gyurcsány Ferenc ezt követően több éven keresztül "nem összeforrt csontokat, hanem összecsórt fontokat emlegetett a parlamentben", ami pártja gondolkodásában is meghatározó - mondta Németh Szilárd.



Úgy ítélte meg, az egész ellenzék idegen érdekeket kíván szolgálni, a magyar családok helyett az illegális bevándorlók érdekét védeni, ami elfogadhatatlan. A kormánynak és a parlament kormánypárti részének azonban Magyarország az első - zárta szavait a fideszes politikus.